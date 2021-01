Studenten hebben niet alleen te maken met woningnood en hoge kamerprijzen, maar bij hen ontbreekt het vaak ook aan sociale cohesie met hun buren. In verschillende steden wordt daarom geprobeerd betaalbaar wonen te combineren met vrijwilligerswerk.

Van wekelijkse koffiemomentjes tot tuinieren met de buurt en van kinderen voorlezen tot aan ouderen helpen met de administratie. Stichting Academie van de Stad is met het initiatief Springlevend Wonen inmiddels actief in verschillende wijken in Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Almere en Amersfoort. Het concept is simpel: studenten krijgen voorrang én korting op een woning en in ruil daarvoor doen ze vrijwilligerswerk in de buurt. Ze zetten verschillende activiteiten op die de leefbaarheid in de wijk bevorderen.

"Studenten worden vaak gezien als een aparte groep die weinig binding heeft met de wijk. Dit soort projecten laat zien dat juist jongeren de tijd en moeite nemen om iets toe te voegen in de buurt", vertelt stadsgeograaf Sabien Asselbergs. "Omdat er wel een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt verwacht, helpt het om van tevoren de studenten te 'filteren' op hun motivatie."

"Het kan de sociale betrokkenheid zeker aanwakkeren. Wat dat betreft zijn het mooie initiatieven", zegt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. "Wij vinden het wel belangrijk dat de werkzaamheden qua tijdsinspanning in proportie zijn met wat studenten ervoor terugkrijgen. In eerste instantie hebben studenten natuurlijk recht op een dak boven hun hoofd én moeten ze genoeg tijd in hun studie kunnen steken."

Bingo- en klaverjasavonden in het buurthuis

Een van de studenten is Amanda de Ruiter (21), die werd geselecteerd voor het deelproject Aanspreekbuur in Amsterdam. Ze zorgt ervoor dat buurtbewoners met elkaar in contact komen door het organiseren van bingo- en klaverjasavonden in het buurthuis.

Ook is ze de buddy van de 81-jarige Gerry Nuy en gaat ze regelmatig bij hem op bezoek. De twee zijn aan elkaar gekoppeld via Doras, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening. Doras signaleerde dat Nuy wel een maatje kon gebruiken. Ze wonen bij elkaar om de hoek; De Ruiter gaat vaak langs en houdt Nuy op de hoogte van de lokale activiteiten.

“Het is inspirerend om te zien dat buren elkaar ineens gedag zeggen en dat er echt cohesie ontstaat in de wijken.” Renée Klumper, Academie van de Stad

"Er zijn zo veel buurten waar buren elkaar niet eens kennen", zegt Renée Klumper van Academie van de Stad. "Juist op die plekken zetten wij studenten neer, die zorgen voor verbinding." Klumper merkt echt een verschil in de wijken waar Springlevend Wonen actief is. "Kleine initiatieven kunnen al zo'n groot effect hebben. Het is inspirerend om te zien dat buren elkaar ineens gedag zeggen en dat er echt cohesie ontstaat in de wijken."

'Alle lagen van samenleving komen hier samen'

Dat geldt ook voor Jiska Koppe (21). "Zelf woon ik antikraak met andere studenten. Een straat verderop staan koopwoningen en tegenover mij staat sociale huur. De buurt is echt een mooie mengelmoes; alle lagen van de samenleving komen hier samen", vertelt Koppe. Ze is actief bij het zogenoemde Formulierencafé, waar buurtbewoners langs kunnen komen als ze bijvoorbeeld vragen hebben over declaraties, een uitkering willen aanvragen of zich willen inschrijven bij Woningnet.

Voorheen werkte Koppe een tijd in het buurthuis. "Ik vind het waardevol om in contact te komen met mensen die je als student normaal gesproken niet zo snel spreekt."