Welke inbouwvaatwasser is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Van de vaatwassers zijn inbouwmodellen het populairst. Standaard zijn ze zo'n 80 tot 85 centimeter hoog en 60 centimeter breed. Heb je een hoger aanrechtblad, dan kun je ook kiezen voor een hoger model. Ook zijn er smallere modellen voor als je juist wat minder ruimte hebt.

De Consumentenbond test vaatwassers op onder meer schoonwassen, programmaduur en energie- en waterverbruik. Er zijn in totaal 61 goed verkrijgbare vaatwassers getest.

Van de 42 geteste inbouwvaatwassers is een model van Miele de Beste uit de Test. Een vaatwasser van IKEA is de Beste Koop.

Deze Miele is een inbouwvaatwasser met standaardafmetingen. Je kunt hem volledig integreren in je keuken. Hij biedt veel ruimte en je kunt de besteklade flexibel instellen voor verschillende soorten servies.

Wassen en drogen doet hij heel goed. Zowel met het hoofdprogramma als het ecoprogramma. Het ecoprogramma verbruikt daarbij ook zeer weinig elektriciteit.

De vaatwasser kun je tot 24 uur van tevoren programmeren en hij geeft tijdens het wassen de resterende tijd weer. Ook prettig: hij maakt weinig herrie tijdens het draaien.

Een nadeel is de duur van de programma's. Het hoofdprogramma duurt bijna drie uur en een kwartier. Dat is zeer lang. Het ecoprogramma duurt ongeveer een half uur langer.

Er kwamen meer vaatwassers als Beste uit de Test. We lichten hier de vaatwasser uit die het laagst geprijsd is.

Dit model van IKEA is een stuk goedkoper dan de Miele. Een goed alternatief voor als je niet de allerbeste vaatwasser hoeft te hebben en liever wat minder uitgeeft.

Wassen doet hij goed, zowel met het hoofd- als met het ecoprogramma. Drogen doet hij vooral goed tijdens het ecoprogramma en wat minder goed bij het hoofdprogramma.

Wat ook opvalt, is dat de vaatwasser tijdens het hoofdprogramma erg veel water verbruikt. Ook is hij lastig te bedienen en gaat het in- en uitruimen niet heel soepel.

De IKEA-vaatwasser heeft een gunstigere programmaduur dan die van Miele. Het hoofdprogramma duurt ruim 2 uur en het ecoprogramma ruim 2,5 uur.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.