Wandlampen, een lichtrails of Plug & Light: er is heel wat keuze op het gebied van verlichting voor in huis. Experts suggereren dat het in de meeste huishoudens best een tandje meer mag.

"Alles kan en alles mag", is kort gezegd de lampentrend van 2021, meent interieurontwerper Marije Develing van Maison Belle. "Je mag mixen in stijlen. Van vintage, modern tot klassiek en bovenal: het is bijna nooit te veel. Een divers aanbod aan verlichting maakt dat je kunt kiezen wat je uit- of aandoet, afhankelijk van de gelegenheid."

De trend is dat ledverlichting steeds meer toepassingen vindt, aldus binnenhuisarchitect en lichtontwerper Ann Das van architectenbureau Architettura d'Interni. Het heeft ontwerpen spannender gemaakt. "Denk aan trapverlichting, verlichting in de kast of onder het bed, soms zelfs aangestuurd door slimme systemen. De een is er dol op, de ander vindt het onzin", vertelt zij.

Wat beide experts opvalt, is dat de verlichting in de meeste huishoudens tamelijk bescheiden is. "Een plafonnière boven de zithoek, spotjes in het plafond en een staande lamp in de hoek", is Develings ervaring. "Het kan meer", denkt zij. Lichtontwerper Das treft bij nieuwbouwwoningen meestal hetzelfde plaatje: "Een zwart-wit interieur met stalen deuren en strakke spots. Mooi, maar qua verlichting minimaal."

Rails met spotlights zijn helemaal in. Rails met spotlights zijn helemaal in. Foto: Shutterstock

Rails met spots, lichtlijnen of pendelarmaturen

Een belangrijke trend, die variatie mogelijk maakt, is de lichtrails. "Klassieke inbouwspots maken plaats voor een rails, waaraan je verschillende spots, lichtlijnen of pendelarmaturen (hanglampen) kunt koppelen", vertelt Das.

De rails gaan we steeds vaker terugzien, verwacht ook Develing. "Het is mooi in de keuken met spots of boven de eettafel met hanglampen. Wat leuk is aan de rails, is dat je de spots in verschillende richtingen kunt draaien. Bijvoorbeeld naar de muur, om een kunststuk uit te lichten."

Lampenkappen met aanwezige motieven zijn terug van weggeweest. Lampenkappen met aanwezige motieven zijn terug van weggeweest. Foto: Karwei

De schemerlamp met lampenkap is terug van weggeweest

Armaturen mogen opvallend zijn. "In plaats van een muur te verven, is het ook leuk om je persoonlijke smaak te laten zien met behulp van eyecatchers: een gigantische (design)lamp boven de eettafel of een retro schemerlamp op het televisiekastje."

De schemerlamp met lampenkap is terug van weggeweest, denken ook de bekende woonwarenwinkels. De trend van 2021 is volgens Karwei een lampenkap met aanwezige motieven, opvallende kleuren en effen stoffen.

Ruimte groter laten lijken met licht

De beste manier om uit te pakken, is misschien wel door gebruik te maken van het hoogteverschil. "Je kunt een ruimte warmer en optisch hoger maken", legt Develing uit. "Concreet doe je dat door een uplighter naar boven, tegen een wand of richting een grote plant te laten schijnen, met inbouwspotjes, of met een rails aan het plafond en een tafellamp op het tv-kastje."

Wat het plaatje afmaakt, en wat je steeds vaker ziet, is de wandlamp. "Het liefst verstel je hem, zodat je hem kunt gebruiken als leeslicht. Of draai hem naar boven."

Wandlampen zijn vaak ingebouwd, maar een Plug & Light-model is minder rigoureus, want die plaats je in het stopcontact. Net als bij de rails is het daardoor goed mogelijk om te variëren.