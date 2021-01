Wat is de beste steelstofzuiger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Steelstofzuigers worden, naast robotstofzuigers, steeds populairder. Ze kunnen wat betreft zuigprestaties niet tippen aan gewone stofzuigers. Maar ze zijn prima voor kleine klusjes tussendoor. En de meeste zijn erg prettig in het gebruik, vooral omdat ze geen snoer hebben.

Let op: vanwege extra populariteit tijdens corona kan het zijn dat bepaalde modellen steelstofzuigers tijdelijk minder goed verkrijgbaar zijn.

De Consumentenbond test steelstofzuigers op onder meer zuigprestaties, gebruiksgemak, gebruiksduur en lawaai. Er zijn in totaal 73 steelstofzuigers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een steelstofzuiger van Rowenta komt als Beste uit de Test. Een model van Bosch is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Rowenta RH9571WO Air Force Flex 760

Prijs: 500 euro

Testoordeel: 7,2

Gewicht stofzuiger: 4.100 gram

Inhoud stofbak: 0,93 liter

De Rowenta heeft van alle geteste steelstofzuigers de beste zuigprestaties. Hij is ook verkrijgbaar in een iets andere uitvoering (RH9574WO). Zowel op harde vloeren als op tapijt zuigt hij alle soorten vuil goed op. Hij heeft ook een goede kruimeldief. Die zit aan het handvat en kun je eraf halen om los te gebruiken.

Ook met het gebruiksgemak van de Rowenta zit het goed. De steel is flexibel waardoor je gemakkelijk onder je meubels zuigt. Ook blijft de zuigkracht goed als de accu leger raakt.

De accu heeft wel een nadeel. Die is namelijk erg snel leeg. In de hoogste stand kun je maar zo'n negen minuten zuigen. Opladen duurt vervolgens zo'n twee uur en twintig minuten. Hij verbruikt daarbij ook best wel wat energie.

Verder is de stofzuiger met 4 kg wat aan de zware kant. En ook de kruimeldief is met 2,3 kg niet bepaald licht.

Beste Koop: Bosch BBH73275 - Athlet Ultimate

Richtprijs: 250 euro

Testoordeel: 6,8

Gewicht stofzuiger: 3.640 gram

Inhoud stofbak: 0,89 liter

Deze steelstofzuiger van Bosch is een eenvoudig model. Hij heeft geen kruimeldief, geen opzetstukken en opladen werkt niet met een oplaadstation, maar met een kabeltje.

Zuigen doet hij goed, zowel harde vloeren als tapijt. Maar hij is vooral goed in vloeren. Er zitten namelijk geen extra borstels of opzetstukken bij en dat maakt hem minder geschikt voor het zuigen van meubels en trappen. Tijdens zuigen kan hij ook aardig wat herrie maken.

De zuigkracht blijft goed als de accu leger raakt. In de hoogste stand houdt de accu het zo'n vijftien minuten vol. Om hem daarna weer helemaal op te laden duurt erg lang, zo'n 5,5 uur.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.