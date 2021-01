Het afgelopen jaar was voor veel sectoren een financieel drama, maar niet voor de woonwinkels en bouwmarkten. Het eigen huis werd dankzij de pandemie belangrijker. Vraag is welke trends worden meegenomen naar 2021. In ieder geval de zachte materialen en organische vormen, verwachten deskundigen.

Helemaal nieuw is het niet, maar ronde vormen lijken de dominante structuur van de woonkamers te worden, als je de magazines en woonprogramma's een beetje volgt.

Volgens Marianne Luning, stylist van vtwonen, zijn alle grote merken en fabrikanten al sinds de internationale beurs in Milaan overstag. "De hoekige vormen verdwijnen naar de achtergrond. Van banken tot bijzettafels: alles krijgt een meer organisch karakter", zegt ze.

“Aan een ronde tafel is niemand de baas.” Marianne Luning, stylist vtwonen

Als je op zoek moet naar tegenstellingen, was alles sinds een jaar of tien stoer, zwaar en robuust. Industrieel is jarenlang een dominante trend geweest in het interieur.

"Na een tijdje gaan ontwerpers op zoek naar verandering", aldus Luning. "De Scandinavische stijl was al zo'n tegenhanger. Alles werd lichter, luchtiger, simpeler. Nu zijn de rondingen in opkomst. Mensen die met hun interieur aan de slag gaan, zullen nu eerder voor een ronde of ovale tafel kiezen."

Niemand aan het hoofd van de tafel

In woonblogs wordt de ronde of ovale tafel ook wel 'gezelliger' genoemd. Je zit in ieder geval wat meer naar elkaar gedraaid als je met grote gezelschappen bent en kijkt daardoor meer mensen aan dan bij een rechthoekige tafel. Hoewel grote gezelschappen nog even uit den boze zijn, komt het argument toch geregeld terug. "Aan een ronde tafel is niemand de baas", concludeert Luning, doelend op de persoon die bij een rechthoekige tafel aan het hoofd zit.

Denise van den Berg, ontwerper en stylist bij Eigen Huis & Tuin, prijst ook de 'gelijkwaardigheid' van de ronde tafel. "Niemand zit in een hoekje. En meestal neemt een ronde tafel minder ruimte in beslag. Ik ben ervan overtuigd dat hij in iedere woonkamer past."

Nieuwe trend zacht en aaibaar

Belangrijker vindt zij dat de rechte lijnen in een interieur gebroken worden dankzij ronde meubels en items in het interieur. "Het mag allemaal wat zachter en aaibaarder. Daarom is teddystof voor banken en stoelen ook zo welkom. Keukens, tafels en stoelen waren de afgelopen jaren allemaal erg strak, met stalen deuren en rechte hoeken. Nu komen de ronde spiegels in, de kleuren op de muur worden wat rustiger. Ontwerpers borduren daar op voort."

Bedenk dat de meeste huizen sowieso wat hoekig zijn, zegt Marianne Luning. "Het zijn een soort doosjes. Meubels en accessoires met organische vormen, kunnen het beeld verzachten."

Een ronde tafel neemt minder ruimte in. Een ronde tafel neemt minder ruimte in. Foto: vtwonen | styling Marianne Luning | fotografie Margriet Hoekstra

Daarmee is niet gezegd dat voortaan álles rond moet zijn, wil Van den Berg benadrukken. "Kijk naar je huis en bedenk wat bij jezelf past. In principe kunnen ronde elementen in elk huis wat toevoegen, maar ik zou zeggen dat niet het hele interieur ineens rond moet zijn."

"Ik denk dat bijvoorbeeld de trend met de stalen tussendeuren niet ineens weg is", vervolgt de ontwerper. "Ik denk wél dat de harde lijnen die het zwart veroorzaakt minder populair worden. Je ziet nu al stalen deuren met minder staal en meer glas. Bovendien zijn ze in het wit en brons verkrijgbaar, ook weer kleuren die wat meer passen bij 2021."