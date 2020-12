De zolder inrichten kan een flinke uitdaging zijn. Grote kans dat er schuine muren zijn, waardoor plotseling veel ruimte verloren gaat. Hoe zorg je dan toch voor genoeg opbergruimte? En hoe laat je de (vaak) kleine kamer optisch groter lijken? Met deze tips van vtwonen maak je van de zolder een fijne leefruimte.

Een zolder heeft vaak schuine wanden. Het voordeel daarvan is de charmante uitstraling, maar het is niet altijd praktisch. Houd hier rekening mee voordat je een bed en meubels koopt. Multifunctionele meubels komen het beste tot hun recht in een onhandige ruimte. "Een goede slaapbank op zolder levert een fijne logeer- én relaxplek op", aldus stylist Fietje Bruijn.

Verloren opbergruimte

Denk ook goed na over waar je op zolder opbergruimte wil creëren. In plaats van een grote kledingkast kun je kiezen voor op maat gemaakte inbouwkasten tegen de schuine wanden. Deze ruimte gebruik je toch niet en zo kun je op een gemakkelijke manier gebruikmaken van de verloren ruimte.

Dak isoleren

Meer dan 80 procent van de huizen heeft een geïsoleerd dak, maar de meeste zijn maar matig geïsoleerd. Hierdoor kan het in de zomer heel warm zijn en in de winter heel koud. Door het dak goed te (laten) isoleren, woon je warmer in de winter en koeler in de zomer. Bovendien bespaar je flink op energiekosten. Ben je benieuwd hoe je een schuin dak kunt isoleren zonder te verbouwen? Lees hier een paar tips van vtwonen.

Kleine ruimte

De zolder is niet altijd groot, maar met een paar simpele aanpassingen kun je de ruimte gemakkelijk groter doen lijken. Kies voor een licht kleurenpalet, bijvoorbeeld van wit, beige en pastel. Dat zorgt voor een ruimtelijker effect.

Ook kan een lichte vloer de kamer groter laten lijken. Zorg dat er zoveel mogelijk daglicht naar binnen komt, en kies voor lichte raambekleding. Hang één grote of meerdere kleine spiegels op, want spiegels zorgen voor een optisch grotere ruimte.

Dakkapel plaatsen

Wil je meer leefruimte op je zolder creëren? Kies dan voor een dakkapel!