Het wordt dit jaar akelig stil rond de feestdagen. Geen gekakel om de eettafel, geen gestres in de keuken en geen oorverdovend geknal wanneer we 2020 afsluiten. Om de dagen toch feestelijk te maken, kunnen we extra uitpakken met een goed gedekte tafel. Laat je inspireren door deze tafeldektips van vtwonen.

Een mooi gestylede tafel begint met tafellinnen. Licht tafellinnen met subtiele glitter vormt een mooie neutrale basis, maar geeft wel een feestelijke touch. Om een wat stoerdere sfeer te creëren, kun je ook kiezen voor een donkerkleurig linnen tafelkleed met rauwe rafelrand en smokey glaswerk.

Wil je het helemaal goed doen, dan leg je eerst een onderlaken op tafel, zodat het geluid van het bestek wat gedempt wordt.

Borden en bestek

Vervolgens is het tijd voor borden, glazen en bestek. Hoe hoort het ook alweer? De vorken liggen links en de messen komen rechts. Een eventuele soeplepel komt rechts van het bord. Leg het bestek neer op volgorde van de gangen en werk daarbij van buiten naar binnen. Het bestek voor het voorgerecht ligt dus helemaal aan de buitenkant. Een vorkje en lepel voor het dessert komen boven het bord. De lepel wijst naar links, de vork naar rechts.

“De glazen komen boven de borden in een diagonale lijn te staan. Rode wijn schenk je in een groot glas, witte wijn in een kleiner glas.”

Wijnglazen in diagonale lijn

Ook mooie wijnglazen mogen niet ontbreken. De glazen komen boven de borden in een diagonale lijn te staan. Ook voor de wijnglazen geldt dat je van binnen naar buiten werkt. Rode wijn schenk je in een groot glas, witte wijn in een kleiner glas. Glazen voor het water kun je helemaal rechts neerzetten.

Zelf kaarsen maken

Kaarsen brengen sfeer en gezelligheid. Gebruik lange smalle kaarsen, gecombineerd met kleine theelichtjes. Dan blijft het gemakkelijk om met je (digitale) tafelgenoten te praten. Zin om creatief aan de slag te gaan? Zo draai je zelf dinerkaarsen. Ze zijn speels en kleurrijk en voegen een vleugje design toe aan je tafel.

Boomstammetjes

De sfeer wordt extra bijzonder door natuurlijke elementen toe te voegen. Gebruik 'plakken' boomstam als onderzetters of leg een paar mooie kersttakken of (droog)bloemen op tafel.

Een personal touch

Leg tot slot een persoonlijk (naam)kaartje of een leuk cadeautje neer bij de borden, óf zorg voor digitale presentjes die je kunt e-mailen wanneer jullie voor een digitaal kerstdiner kiezen. Tip: op de site van vtwonen kun je gemakkelijk naamkaartjes en een menukaart downloaden en printen.

Wil je graag meer tafeldektips van vtwonen bekijken? Laat je in deze video inspireren door een basic kersttafel vol natuurlijke sfeermakers.