De hal is de eerste kennismaking met een huis. Toch besteden we meer tijd aan het inrichten van de woonkamer of eethoek en wordt de hal vaak 'vergeten'. Hoe maak je deze (vaak) kleine ruimte toch persoonlijk? En hoe zorg je ervoor dat het er opgeruimd uitziet? vtwonen geeft woonideeën voor de hal.

De perfecte vloer

Begin met de basis: de vloer. De hal is de ruimte waar iedereen binnenkomt, waardoor de vloer dus vooral praktisch en vocht- en onderhoudsvriendelijk moet zijn. Marmoleum is supersterk, geluiddempend en gemakkelijk schoon te maken. Daarnaast is het materiaal (linoleum) duurzaam, dus ook nog eens milieuvriendelijk.

Een andere optie is een pvc-vloer, die vochtbestendig is en niet uitzet bij hitte. Een tegelvloer, tot slot, kan goed tegen een stootje en is gemakkelijk schoon te houden. Een nadeel is dat een tegelvloer kil kan ogen. Dat probleem is zo opgelost als je kiest voor een vloer met een speels dessin.

Vroeger kozen we vaak voor meerdere vloeren in huis. Tegenwoordig laten steeds meer mensen één type vloer door het hele huis leggen, voor meer eenheid. Wil je toch graag verschillende soorten vloeren met elkaar combineren? Let dan op het contrast. Bij zachte contrasten oogt het vloeroppervlak sneller als één geheel.

Opbergen

Tassen, jassen en schoenen, voor je het weet is de hal geëxplodeerd in een verzamelplek van losse spullen. Hoe houd je het opgeruimd? Begin met opruimen. Wees kritisch, overbodige spullen zijn in de hal vaak een doorn in het oog. Creëer daarnaast een paar praktische opbergplekken. Een loze ruimte, bijvoorbeeld onder de trap, leent zich daar in veel gevallen uitstekend voor.

Ook is het slim om in een kleine, smalle hal de hoogte te benutten. Koop of maak een handig ophangsysteem voor de jassen en hang een paar planken op waar je een paar dozen op kunt zetten.

De hal groter laten lijken

Wil je de hal groter laten lijken? Houd de ruimte dan zo licht mogelijk. Kies voor een subtiele kleur op de wand, of verf een lambrisering. Hang een paar spiegels op en kies voor smalle, slimme meubels, zoals een wandtafel of een ondiepe kast. Ook de juiste verlichting kan wonderen doen. Maak het persoonlijk met een aantal fotolijsten of bijzondere kunst aan de wand.

