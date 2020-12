Wat is de beste airfryer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Friteuses maken steeds meer plaats voor airfryers. Een airfryer heeft zo zijn voordelen. Zo is snacken uit een airfryer een stuk gezonder; je bakt namelijk in hete lucht in plaats van vet. Daarnaast heb je minder last van luchtjes die blijven hangen en maak je hem makkelijker schoon. Wel zit er verschil in de knapperigheid en smaak; die zijn meestal beter met een friteuse.

De Consumentenbond test friteuses en airfryers op onder meer bakprestaties, energiegebruik en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 63 goed verkrijgbare friteuses en airfryers getest.

Van de 41 geteste airfryers komt een model van Philips als Beste uit de Test. Een airfryer van Princess is de Beste Koop.

Deze airfryer van Philips blinkt uit in het bakken van frites. Grote hoeveelheden tegelijk is geen probleem. In een half uurtje zet je 1,4 kilogram frites op tafel. Maar vooral als je hem tot ongeveer twee derde vult, bakt hij de frites uitstekend en snel. Ook andere snacks, zoals kipdrumsticks, bakt hij heel goed.

De airfryer bedien je heel eenvoudig en de handleiding is prettig. De constructie voelt stevig aan en alle onderdelen sluiten goed. Je maakt hem eenvoudig schoon.

Een nadeel is het gewicht. Met 8,4 kilogram is hij de zwaarste airfryer uit de test. Verplaatsen en opbergen is daardoor niet heel eenvoudig. Daarnaast verbruikt hij ook behoorlijk wat energie.

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar een apparaat van Princess. Deze airfryer is een stuk goedkoper dan de Philips, maar hij presteert goed. Frites en andere snacks uit deze machine worden lekker en goed gebakken.

De Princess is een van de weinige apparaten onder de 100 euro die een volle lading frites goed bakt. Maar op capaciteit en snelheid lever je wel aardig wat in ten opzichte van de Philips. De maximale hoeveelheid frites die je tegelijk kunt bakken (zo'n 800 gram), is voldoende voor een gezin van vier personen. Hij doet er wel lang over. Vooral kleinere porties kosten meer tijd. Zo duurt een portie van 500 gram frites ongeveer twintig minuten.

De bediening op het apparaat is helder en eenvoudig. De handleiding is helaas wel wat karig en je mist onder meer een overzicht met hoeveelheden en baktijden. De constructie is netjes en stevig.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.