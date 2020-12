Bij struikrovers denk je al gauw aan rovers die in vroegere tijden de wegen onveilig maakten, maar de huidige struikrovers redden tuinplanten van de sloop. Bij de sloop van oude woningen recyclen bouwbedrijven wel hout, steen en glas, maar bomen en struiken worden nog altijd platgewalst. Onder leiding van De Struikrovers trekken bewoners steeds vaker zelf de heesters uit de grond en geven die een nieuwe bestemming.

"Doe je ogen eens dicht", zegt Bernice Kamphuis, initiatiefnemer en struikrover van het eerste uur, "en bedenk een plek waar je helemaal tot rust kan komen. Bijna iedereen kiest een plek in de natuur. Het ruist, het bloeit, het geurt".

In compacte woonwijken is de natuur bijna verdwenen en in een nieuwbouwwijk is het al niet beter. Bij renovatie of nieuwbouw worden alle bestaande tuinen vernietigd.

"De hoeveelheid groen die er stond is bijna niet meer terug te planten, het zijn oude, volwassen bomen en struiken". De Struikrovers proberen dat kostbare groen te redden van de sloop en zoveel mogelijk terug te planten in de wijk: in het openbaar groen of in de nieuwe tuinen.

De Struikrovers werkten tot voor kort volledig vrijwillig. Sinds kort zijn vooral woningcorporaties geïnteresseerd. Zij huren dan één struikrover in, die in de wijk vrijwilligers en huurders zoekt om te helpen.

“Planten hebben emotionele waarde, zoals de perenboom die een weduwe wilde redden, omdat haar man die bij de geboorte van hun dochter plantte.” Bernice Kamphuis, struikrover

"Eigenlijk redden we hele ecosystemen", zegt Kamphuis. "Het zijn niet zomaar struiken, maar de huizen van vogels en insecten". Veel bewoners zien de waarde van planten en willen meehelpen om tuinen te recyclen. Groene tuinen zorgen voor verkoeling, voorkomen wateroverlast, zuiveren de lucht en maken mensen gelukkig, blijkt uit verschillende onderzoeken.

De struikrovers in actie. (Foto: Marjolein Bezemer)

"We mogen de natuur wel wat meer op waarde schatten", stelt Kamphuis. Volgens haar hebben planten soms grote emotionele waarde. "Bijvoorbeeld de perenboom die een vrouw wilde redden omdat haar overleden man die geplant had bij de geboorte van hun dochter". Woningcorporaties, bouwbedrijven en projectontwikkelaars zien ook steeds vaker de voordelen van een groene wijk en huren De Struikrovers in om planten te redden.

Versteende en kale nieuwbouwwijken

"Dat is hard nodig", aldus Kamphuis. De tuinen van nieuwbouwwijken zijn versteend en kaal. "De grond is bewerkt met wit zand. Het is heel moeilijk om daar zelf een groene tuin van te maken. Een tuin vol nieuwe planten is gewoon hartstikke duur".

Gezamenlijk planten redden in opdracht van een woningcorporatie of projectontwikkelaar zorgt voor een zichtbaar groenere wijk. De rovers gaan steeds professioneler te werk: groen- en boomspecialisten lopen mee met de groep bewoners om uit te leggen welke planten mee kunnen en hoe ze die het beste kunnen verplaatsen. Planten worden daarna vaak opgeslagen om bij de oplevering van de nieuwe tuin een nieuwe plek te krijgen.

Een groen avontuur verbindt

Woonstichting 't Huis verhuurt sociale woningen in Eindhoven en heeft onlangs samen met Kamphuis en een groep bewoners struiken geroofd op een sloopterrein van oude huurwoningen. "Het is leuk om groen te redden, maar voor ons heeft het ook een heel belangrijk sociaal aspect", stelt sociaal projectleider Tijs Maassen.

"Bewoners ontmoeten elkaar en die contacten zijn vaak blijvend". Kamphuis beaamt dat: "Samen een groen avontuur beleven verbindt. Je maakt samen met buurtgenoten je eigen wijk mooier en er ontstaan vaak vriendschappen voor het leven uit een dag struikroven".