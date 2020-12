Wat is de beste inbouwcombimagnetron? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een magnetron is voor veel mensen onmisbaar. Vooral combimagnetrons, waarmee je ook kunt bakken en grillen, zijn populair. In keukens is vaak ruimte voor een inbouwmodel zodat het één geheel vormt met de rest van de keuken.

De Consumentenbond test combimagnetrons op onder meer opwarmen, ontdooien, hete lucht, combistand en gebruiksgemak. In totaal zijn er 63 combimagnetrons getest die goed verkrijgbaar zijn.

Van de 24 inbouwmodellen die zijn getest is een magnetron van Miele de Beste uit de Test. Een model van ETNA is de Beste Koop.

Met deze combimagnetron van Miele haal je een prima magnetron in huis. Hij is wel behoorlijk aan de prijs. Opwarmen, ontdooien, bakken en grillen doet hij allemaal goed.

Opwarmen van gerechten doet hij mooi gelijkmatig. Een diepvriespizza bakt hij goed en de pizza wordt niet slap.

Wat betreft het gebruiksgemak zit je ook goed bij deze Miele. Je bedient hem heel eenvoudig en hij is makkelijk schoon te maken. Hij verbruikt ook weinig energie.

Waar hij minder goed in is, is de combistand. Met deze stand kun je tegelijk ontdooien en bakken. Op dat punt scoort hij maar net een voldoende. Daarnaast vallen ook de automatische kookprogramma's wat tegen.

Hij is verkrijgbaar in twee varianten, waarbij alleen de kleur van de deur verschilt. Hij heeft geen draaiplateau.

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar een combimagnetron van ETNA. Dit model valt allereerst op door de grote inhoud (40 liter). Je hebt een stuk meer ruimte dan bij de Miele (27 liter).

Daarnaast blinkt hij uit in stoomkoken. Dat kan hij perfect. Maar ook opwarmen, ontdooien en grillen doet hij prima.

Waar hij niet goed in is, is bakken. Een diepvriespizza komt behoorlijk slap uit de oven. Daarnaast is hij ook erg langzaam. Het opwarmen van gerechten duurt lang.

Je kunt bij dit model de oven en grill niet tegelijk gebruiken. En net als de Miele, heeft hij geen draaiplateau.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.