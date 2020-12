Niet iedereen heeft de kerstboom al in huis staan. Deze drie sinterklaasfans hebben hun huis op-en-top versierd met sinterklaasspullen. Laat Pakjesavond maar komen!

Calvin Tuinstra (28) uit Rottevalle

Heeft zijn huis versierd sinds eind oktober.

Houdt van Sinterklaas "omdat het 't mooiste feest van het jaar is en het je weer kind maakt".

"Ik ben zo'n grote fan van Sinterklaas. In onze huiskamer hangen slingers, vlaggen, ballonnen, filmposters van sinterklaasfilms, puzzels en verzamelobjecten. Het begon allemaal toen ik in 2008 voor het eerst piet speelde. Ik maak nu met vrienden eigen sinterklaasjournaals- en liedjes. Dat begint in de zomer al, dus ik blijf het hele jaar door in de stemming."

"Ik krijg veel sinterklaasspullen van anderen, maar ik zoek ook veel op Marktplaats en ga naar kringlopen. Op mijn slaapkamer staan het hele jaar rond sinterklaasdingen. Het is voor mij bijna een geloof."

"In de aanloop naar Pakjesavond hebben mijn kinderen (vijf en zeven jaar) en ik van alles geknutseld om ons huis te versieren. We hebben nepcadeautjes gemaakt en opgehangen. Ook kun je van een kartonnen doos een stoomboot maken, met een wc-rolletje als pijp en watjes als rook. Om onze elektrische kachel ga ik nog steen metselen, zodat het net een echte open haard lijkt."

Erik Pezij (46) uit Vriezenveen

Heeft zijn huis versierd sinds eind oktober.

Houdt van Sinterklaas "omdat het kinderen blij maakt".

"Sinterklaas is echt mijn passie, al jarenlang. Het is zo ontzettend leuk! Ik spaar sinterklaasbeeldjes, serviesgoed. Vooral antieke spullen. Mijn man en ik hebben dit jaar onze eetkamer helemaal omgebouwd als kantoor van Sinterklaas. Daar nemen we ook filmpjes op, waarbij ik Sinterklaas speel. Dat doen we niet voor onszelf, maar voor arme kinderen en eenzame ouderen. Ik heb een hele stichting eromheen opgericht."

“Ik heb dit jaar 5.000 euro uitgegeven aan sinterklaasspullen.” Erik Pezij, sinterklaasfan

"We hebben het oude bureau, de stoel en de kast te leen gekregen van een antiquariaat. De kandelaren, spiegels en andere spullen zijn van mezelf. We hebben banners, vlaggen, pieten, sinterklazen. Mijn duurste aankoop dit jaar was een Sinterklaas van 85 centimeter hoog. In totaal heb ik dit jaar zo'n 5.000 euro uitgegeven, vooral om die hele eetkamer te maken. Mijn duurste aankoop ooit is mijn baard, die was 1.150 euro. Alles moet er goed uitzien, anders is er geen magie voor de kinderen."

"Makkelijke dingen die je kunt doen om het gezellig te maken? Vlaggetjes ophangen, pepernoten en chocoladeletters in stapeltjes neerleggen. Ook leuk om op Pakjesavond thee en chocolademelk in een oud servies te schenken."

Eline Takken (59) uit Veenendaal

Heeft haar huis versierd sinds de intocht van Sinterklaas.

Houdt van Sinterklaas "omdat je anderen kunt verrassen".

"Ik heb net de eerste prijs gewonnen in de wedstrijd om het mooist versierde raam van Veenendaal. Het lijkt op een etalage, hé? Ik richt het elk seizoen, en met feestdagen, weer anders in. Nu staan er pieten in, een sinterklaaspop, cadeautjes, een boek over Sinterklaas. Er komen veel kinderen naar kijken. Ik ben zelf ook nog steeds groot fan van het Sinterklaasfeest."

"Ik maak en knutsel alles zelf. Of ik koop tweedehands. Dit heeft me echt niet veel gekost. De keuken en woonkamer zijn ook versierd. Ik heb pietjes gemaakt van pompoenen, mutsjes van papier. Uitgeknipte huisjes met lichtjes erin. Het enige wat ik heb gekocht is een poster met een foto van Sinterklaas, die hangt ingelijst in de gang. Mijn man vindt het allemaal leuk, mijn 29-jarige zoon stiekem ook. We vieren samen Pakjesavond met humoristische gedichten en creatieve surprises."