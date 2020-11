De badkamer inrichten of verbouwen is een grote klus. Ver voordat er geklust kan worden moeten er veel beslissingen worden genomen. Wat wordt de kleur, de sfeer en de indeling? Waar komt de verlichting? En ga je voor een bad, een douche of allebei? Om je op weg te helpen kun je gebruikmaken van dit stappenplan van vtwonen. Aan de slag!

Zet plannen op papier

Een nieuwe badkamer inrichten begint met meten en indelen. Zet (verbouw)plannen zo uitgebreid mogelijk op papier. Maak een plattegrond op schaal, teken de looplijnen in en houd rekening met de draaihoeken van deuren en kasten. Kom je er zelf niet uit? Hulp inroepen van een specialist, bijvoorbeeld een aannemer of badkamerspecialist, is altijd een goed idee. Zo kun je samen beoordelen welke wensen haalbaar zijn.

Stijl en materialen kiezen

Bepaal vervolgens de stijl van de badkamer. Een moodboard maken kan hierbij helpen. Op basis van een persoonlijk moodboard krijg je een goed beeld van je wensen en kun je bijpassende materialen gaan uitzoeken. Elk materiaal straalt een andere sfeer uit. Ga je voor tegels, mozaïek, natuursteen of hout op de muren en vloer?

“Maak een persoonlijke mix in plaats van te kiezen voor een kant-en-klare badkamer.”

Tip: maak een persoonlijke mix in plaats van te kiezen voor een kant-en-klare badkamer. Voor een sfeer die helemaal bij jou past maak je het af met blikvangers als een bijzondere wasbak, een vintage wastafel of een Tomado-wandrek.

Sanitair kiezen

Is de stijl van je nieuwe badkamer bepaald? Dan is het tijd om sanitair uit te zoeken, want zonder sanitair geen badkamer.

"Kijk naar je behoefte: zit je graag in bad maar is je badkamer niet zo groot, zoek dan een bad waar je ook goed in kunt douchen. Sta je elke ochtend samen in de badkamer, neem dan een grote spiegel en extra brede wastafel", aldus Marlon Zwier, artdirector van vtwonen. In vtverbouwen badkamer worden onder meer de voor- en nadelen van allerlei soorten sanitair op een rij gezet.

De juiste verlichting

Goede verlichting is onmisbaar. Maak van tevoren een lichtplan. Wat vind je belangrijk om te verlichten? Dat begint bij basisverlichting, zoals een plafondlamp of spotjes, waardoor de badkamer volledig verlicht wordt.

Daarnaast zijn spots en wandlampen bij de douche of spiegel ideaal. Om meer sfeer in je badkamer te brengen kan indirect licht goed van pas komen, zoals warme dimbare lampen of een kleine tafellamp op de wastafel. Onmisbaar voor het zengevoel.

Badkamer stylen

Uiteindelijk maken mooie badkameraccessoires, zoals een zachte badmat en heerlijk geurende kaarsen, een fijne plek van de badkamer. Kun je wel wat inspiratie gebruiken? Met deze kleine aanpassingen creëer je een oase van rust.