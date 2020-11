Wat is de beste robotstofzuiger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een robotstofzuiger koop je vooral vanwege het gemak. Maar ze kunnen niet zo goed stofzuigen als een gewone stofzuiger. Je zult dus nog steeds af en toe zelf aan de bak moeten. Robotstofzuigers zijn ook vrij prijzig, maar Black Friday (27 november) staat voor de deur. Daar kunnen leuke aanbiedingen tussen zitten, dus houd dit de komende weken in de gaten.

De Consumentenbond test robotstofzuigers op onder meer zuigen, slim navigeren, gebruiksgemak, accuduur en energieverbruik. Er zijn in totaal 22 robotstofzuigers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een robotstofzuiger van Neato is de Beste uit de Test. Dit model heeft ook de beste prijs-kwaliteitverhouding en is daarmee tegelijk ook de Beste Koop. Wil je toch graag wat minder besteden? Dan is een model van Vileda een goed alternatief.

Beste uit de Test en Beste Koop: Neato Botvac D4 Connected Prijs: 260 euro

Testoordeel: 6,2

Gebruiksduur: 52 minuten

Oplaadtijd: 87 minuten

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste robotstofzuigers

Het valt meteen op dat de Neato maar een 6,2 krijgt en toch de Beste uit de Test is. Dat komt doordat alle robotstofzuigers in de test niet heel goed presteren. Kleine klusjes, zoals wat kruimels of een laagje stof, kunnen ze wel aan. Maar met echt grondig schoonzuigen hebben ze nog veel moeite.

De Neato is vooral goed in het opzuigen van kruimels. Zowel op harde vloeren als op tapijt doet hij dat goed. Ook het stof langs de muren neemt hij goed mee. Hij maakt tijdens het zuigen weinig herrie.

Verder navigeert hij goed door de kamer en je kunt hem bedienen via een app. Zodra hij leeg is, gaat hij zelf naar het oplaadstation.

Hij is niet zo goed in het opzuigen van stof of huisdierharen van tapijt. Daarnaast verbruikt hij ook best wat energie en is het schoonmaken van het stofbakje en filter lastig.

Alternatief: Vileda VR 102 Richtprijs: 125 euro

Testoordeel: 5,9

Gebruiksduur: 135 minuten

Oplaadtijd: 229 minuten

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste robotstofzuigers

De Vileda is een stuk goedkoper dan de Naeto. Hij presteert nog best aardig. Een mooi alternatief dus voor wie wat minder geld wil uitgeven.

Net als de Naeto is dit model ook goed in het opzuigen van kruimels. Ook maakt hij maar weinig herrie tijdens het zuigen. Hij is wel wat minder goed in het opzuigen van stof langs de muren. En ook op tapijt laat hij stof en haren grotendeels liggen.

Dit model kan zichzelf niet opladen. Je laadt hem op met een snoertje aan de robot zelf. Ook heeft hij geen app. Hij is te koop bij Amazon.nl en Kijkshop.nl.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.