Heb je behoefte aan meer ruimte in huis? Of het nu gaat om een uitbouw, dakkapel of serre, er komt heel wat kijken bij een verbouwing. Ben je van plan om een uitbouw of aanbouw te realiseren? Met dit praktische stappenplan van vtwonen komen die extra vierkante meters snel dichterbij.

Stap 1: De voorbereiding

Zet je verbouwplannen allereerst zo uitgebreid mogelijk op papier. Geef op een plattegrond op schaal aan wat de woonfuncties van elke ruimte zijn: waar ga je eten, relaxen of werken? Houd hierbij rekening met natuurlijk licht dat naar binnen stroomt. Werken doe je het liefst bij daglicht, terwijl de tv-hoek niet per se naast het raam hoeft te staan.

Neem ook de looproutes in acht en houd de manier waarop deuren, kasten en ramen openen in het achterhoofd. En heb je plannen voor een open haard of houtkachel, dan is dit het moment om een rookkanaal aan te laten leggen. Een plattegrond kun je gemakkelijk online maken, bijvoorbeeld met Floorplanner.

“Snoep van de ene ruimte meters af, zodat de indeelmogelijkheden in een andere kamer groeien. Zo biedt een woonkamer met keuken zonder tussenmuur ruimte aan een kookeiland.” Fietje Bruijn, stylist vtwonen

"Laat je bij je verbouwplannen nergens door tegenhouden", adviseert stylist van vtwonen Fietje Bruijn. "Ook niet door een dikke muur die in de weg staat. Maak doorkijkjes, verplaats een muur, breek deze helemaal of deels af. Check wel vooraf of het een dragende muur betreft."

Bruijn vervolgt: "Snoep van de ene ruimte meters af, zodat de indeelmogelijkheden in een andere kamer groeien. Zo biedt een woonkamer met keuken zonder tussenmuur ruimte aan een kookeiland."

Stap 2: De vergunning

Een aanbouw tot maximaal 4 meter diep en 5 meter hoog mag je zonder vergunning realiseren aan de achterkant van je woning. Behalve als er sprake is van een monument, dan heb je voor elk soort verbouwing een vergunning nodig.

Moet je een vergunning aanvragen? Gelukkig valt de aanvraagprocedure best mee. Voordat je gaat bouwen, verbouwen of slopen kun je een vergunning aanvragen via de Vergunningscheck van het Omgevingsloket. Door middel van deze check wordt gecontroleerd of je een vergunning nodig hebt of dat je een sloopmelding moet doen. Na de check kun je de vergunning meteen online aanvragen of een sloopmelding indienen.

Stap 3: De offerte

Een aanbouw realiseren is een flinke klus en vereist de juiste bouwkennis, dus dit kun je beter door een aannemer laten realiseren. De volgende belangrijke stap is daarom ook het vinden van een aannemer. Vraag een offerte aan bij verschillende aannemers. Zo kun je de offertes met elkaar vergelijken en op basis daarvan de juiste keuze maken.

“De aanbouw kan ter plekke worden gebouwd, maar er zijn ook bedrijven die de hele aanbouw in hun werkplaats maken en kant-en-klaar leveren.”

Ga je akkoord met de offerte, dan worden de technische tekeningen gemaakt, de bestellingen geplaatst en kan het echte werk beginnen. De aanbouw kan ter plekke worden gebouwd, maar er zijn ook bedrijven die de hele aanbouw in hun werkplaats maken en kant-en-klaar leveren. Serres, bijvoorbeeld, worden bijna altijd kant-en-klaar geleverd.

Meer tips voor de aanbouw

Ga je verbouwen, en kun je daar wel wat inspiratie bij gebruiken? Op vtwonen vind je veel praktische informatie: van creatieve indelingsideeën tot nog meer tips voor het maken van een aanbouw.

