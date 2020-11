Ooit was beton vooral bestemd voor fabriekspanden en garages, maar tegenwoordig is het ruwe materiaal niet weg te denken uit huiselijke interieurs. Wil je de industriële en stoere betonlook graag in huis halen? Vtwonen vertelt over de veelzijdigheid van beton en geeft een paar stylingideeën.

Betonvloer

Een betonvloer geeft je huis een stoere uitstraling. Het is slijtvast, krasbestendig, makkelijk schoon te maken en duurzaam. Er bestaan twee soorten betonvloer: een massieve betonvloer en een gietvloer met betonlook.

Het effect is nagenoeg hetzelfde, maar het leggen en de mogelijkheden verschillen. Afhangend van de gebruiksintensiteit en het type vloer, kan het zo'n dertig tot honderd jaar meegaan.

Fijn om te weten: beide soorten betonvloer lenen zich uitstekend voor vloerverwarming. Zo wordt het koele materiaal direct een stuk comfortabeler. Geïnteresseerd in een betonvloer? Dit is alles wat je moet weten.

Beton-ciré

In plaats van een betonvloer kun je ook kiezen voor beton-ciré, bijvoorbeeld op de muren. Beton-ciré is een uit Frankrijk afkomstige betonstuc met een korrelige structuur.

De letterlijke vertaling is 'geweven beton'. Deze stuc ideaal voor de keuken of de badkamer, omdat het compleet waterdicht is. Het aanbrengen van beton-ciré is vrij eenvoudig en het materiaal hecht zich zelfs aan gladde tegels.

Dit maakt het een geliefd materiaal voor een renovatie waar geen sloophamer aan te pas komt. Extra leuk: bij veel leveranciers kun je een workshop volgen, waarbij je de fijne kneepjes van het vak leert. Benieuwd naar alle voordelen van beton-ciré? Lees het hier!

De zachte kant van beton

Beton heeft van zichzelf een strakke uitstraling waardoor het perfect in een minimalistisch of modern interieur past. Door de neutrale look valt het ook goed te combineren met andere woonstijlen.

Sterker nog, beton wordt mooier wanneer je het met zachte structuren combineert. Denk bijvoorbeeld aan een betonnen aanrechtblad met houten keukenkastjes, of een betonlook vloer met accessoires van licht en puur linnen of fluweel. Fris en stoer! Ze halen het beste in elkaar naar boven.