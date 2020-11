Het is makkelijk en snel om iets te kopen, maar veel dingen kun je ook zelf maken. Van schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten tot jam: wat brouwt, knutselt, smelt en lijmt Nederland allemaal achter de voordeur? Amber Carchedi maakt luchtverfrissers van kruiden en bloemen.

Wie: Amber Carchedi

Heeft gemaakt: luchtverfrissers en geurolie

Dat duurt: twee keer tien minuten, tussendoor twee à drie weken wachten

En kost: gratis tot circa 10 euro

Wat heb je nodig om luchtverfrissers te maken? Bloemen, kruiden of citrusvruchten

Cranberry's, kaneelstokjes

Olie met een neutrale geur, zoals zonnebloemolie of kokosolie

Zeef

Flesjes van donker glas

Drie blaadjes gelatine

Halve eetlepel zout

Eventueel kleurstof

Glazen jampotjes

Luchtverfrissers van Amber met rozen, lavendel, sinaasappel en kaneel. (Foto: Amber Carchedi)

Voor jou geen luchtverfrissers uit de supermarkt?

"Nee, vaak is dat zo'n penetrante lucht, helemaal niet subtiel. Alhoewel er in de laatste jaren wel wat betere natuurlijkere luchtverfrissers op de markt zijn gekomen. Maar ik hou van werken met echte bloemen en kruiden uit mijn eigen moestuin. Daar staat genoeg waar je luchtverfrissers mee kunt maken."

Wat kun je allemaal gebruiken in eigengemaakte luchtverfrissers?

"Lavendel, rozen en rozemarijn. Maar ook de schil van citrusvruchten, zoals die van sinaasappels, citroenen en limoenen. Dit is niet het juiste seizoen voor lavendel en rozen, maar je kunt wel gedroogde lavendel kopen."

Werken deze luchtverfrissers goed?

"Hoe kleiner de kamer, hoe beter je de geur ruikt. Je zou ze dus goed in de wc kunnen zetten. Of in een linnenkast. Zelf woon ik niet zo groot, dus in mijn woonkamer werkt het ook prima. De luchtverfrisser blijft zo'n twee weken werken. Een tip: lavendel en rozemarijn geuren sterker dan rozen."

Hoe maak je de luchtverfrissers?

"Je begint met een olie. Meng lavendel, rozemarijn, rozenblaadjes of schillen van een citrusvrucht met een neutrale olie in een potje. Doe er een deksel op en laat het mengsel minimaal twee weken rusten of tot de blaadjes bruin beginnen te worden. Zeef alles en giet de olie in flesjes met donker glas. De olie is heel lang houdbaar."

"Nu kun je de luchtverfrisser maken. Verwarm 100 milliliter water en laat daar de gelatine in oplossen. Giet dan 100 milliliter koud water erbij. Voeg het zout toe. Giet het in een potje. Zodra het gaat stollen, roer je je eigengemaakte olie er goed doorheen. Nu kun je ook kleurstof toevoegen, als je wil."

"Je zou ook alcohol in plaats van olie kunnen gebruiken. Dat versterkt de geur. Dan neem je 175 milliliter neutrale alcohol zoals wodka of jenever en 25 milliliter water. Laat het zout weg."

"De luchtverfrisser is geleiachtig, dus het is niet zo erg als je die per ongeluk omstoot. Maar je kunt er ook een kaasdoek (een fijnmazige doek, red.) overheen doen en die met een lintje vastmaken."

Wat is je favoriete luchtverfrisser?

"Ik zou iets kiezen wat je zelf heerlijk vindt ruiken. Volg je neus! In deze herfsttijd zou je goed sinaasappel en kaneelstokjes kunnen gebruiken of sinaasappel met dennentakjes en cranberry's."