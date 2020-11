Of je nu een kluswonder bent of twee linkerhanden hebt, met verf kan iedereen aan de slag. In dit artikel leggen we uit hoe je je interieur met een lik verf op een gemakkelijke en budgetvriendelijke manier kunt upgraden. DIY met verf!

Kast schilderen

Van een oude kast een blikvanger maken? Geef je kast een nieuwe look door hem te schilderen met krijtverf. Krijtverf geeft een prachtig en poederachtig effect. De eerste stap is de verf kiezen. Maak de kast daarna goed schoon met een ontvetter, schuur het meubel en maak het stofvrij.

Grondverf is niet altijd nodig, behalve bij eikenhouten meubels. Eikenhout kan verkleuren als de krijtverf meteen aangebracht wordt. Klaar om te verven? Schilder eerst de randen met een kwast, voor de grote oppervlakken kun je een velvelroller gebruiken. Laat de verf goed drogen.

Oud servies

Uitgekeken op je oude servies? Geef borden, bekers of een paar exemplaren van de kringloop een kleurtje met porseleinverf. Moeilijk is het niet. Maak het servies goed schoon. Kleur het servies daarna met porseleinverf en bak de stukken af in de oven (volg hiervoor de aanwijzingen op het verfpotje). Vergeet het servies niet goed te laten drogen.

Kussens

Zacht van binnen, stoer van buiten: met spijkerstof geef je een oud kussen een verrassende make-over. Het stevige denim is de ideale basis om een patroon op te drukken, zoals cirkels, rechthoeken, hartjes, sterren.

Teken met een potlood simpele vormen op een rubberen plaat en snijd de vormen uit. Rol textielverf met een lakroller uit op een bord of glazen plaat en rol de verf vervolgens dun maar dekkend op de stempelvorm. Plaats de stempel ondersteboven op de stof en druk goed aan met je handpalm of rol er, bij grotere vormen, met een schoon (deeg)rollertje overheen. Fixeer de verf (als die droog is, na 12 tot 24 uur) met een strijkijzer op de katoenstand en met de stoomfunctie uit. Leg bakpapier tussen het strijkijzer en de stof en strijk rustig met draaiende bewegingen. Naai kussenhoezen van de gestempelde stof.

Geen zin in chemische goedjes? Ook met deze producten uit de natuur kun je textiel een leuk kleurtje geven.

vtwonen DIY special

Aan de slag? De uitgebreide werkbeschrijving van de blauwe kussens en nog veel meer DIY's vind je terug in onze DIY-special.