Wat is de beste stofzuiger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Stofzuigers zijn er in verschillende vormen. Robotstofzuigers en steelstofzuigers worden steeds populairder, maar voor het beste resultaat kies je nog altijd voor een gewone sledestofzuiger.

De Consumentenbond test stofzuigers bijna elke maand op onder meer zuigprestaties, gebruiksgemak, stofuitstoot en geluid. Er zijn in totaal 189 goed verkrijgbare stofzuigers getest.

Een model van Miele uit 2018 wint het nog steeds van de concurrentie en is de Beste uit de Test. Een stofzuiger van Rowenta is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Miele Complete C3 Black Diamond EcoLine (2018) Prijs: 230 euro

Testoordeel: 7,5

Met zak of zakloos?: Stofzak

Gewicht: 7,1 kg

Minimale buislengte: 61 cm

De Miele blinkt vooral uit in zuigen van tapijt. Zelfs huisdierharen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Met harde vloeren kan hij iets minder goed omgaan, maar presteert hij nog steeds ruim voldoende. Door grote, verlichte knoppen en een rubberen handgreep aan de buis bedien je de stofzuiger makkelijk. De buis is ook lang genoeg voor langere mensen.

De stofzak is groot (3,5 liter). Het duurt dus wel even voordat hij vol zit. Daarbij stoot de stofzuiger heel weinig stof uit en is hij dus geschikt voor mensen met een stofallergie. Hij is ook energiezuinig.

Hij is wel erg zwaar. Je neemt hem dus niet gemakkelijk mee de trap op. Ook maakt hij behoorlijk wat herrie.

Beste Koop: Rowenta RO4853EA Compact Power XXL Prijs: 109 euro

Testoordeel: 6,7

Met zak of zakloos?: Zakloos

Gewicht: 5,4 kg

Minimale buislengte: 50 cm

Deze zakloze stofzuiger van Rowenta is een stuk goedkoper, maar presteert nog steeds goed. Een goed alternatief als je wat minder wilt uitgeven. Hij zuigt het stof op harde vloeren en tapijt goed op. En met huisdierharen heeft hij geen enkele moeite.

Hij stoot heel weinig stof uit en op het gebied van energiegebruik scoort hij ook goed.

De bediening is minder goed. Hij glijdt bijvoorbeeld niet makkelijk over tapijt. Ook op de trap is hij onhandig in het gebruik. Daarnaast is het onderhoud geen pretje. Het stofreservoir is niet heel groot en het is onmogelijk om je handen stofvrij te houden tijdens het legen. De filters zijn ook lastig los te maken doordat ze achter het reservoir zitten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.