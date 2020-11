Bielzen, palen en steigerdelen produceren van gerecycled afvalplastic: dat deed Save Plastics al een jaar of dertig. Wereldwijd worden ze gebruikt, maar geen hond die het zag. Dat moest toch anders kunnen; en dus bouwden de directeur en zijn vrouw een huis van 'gered plastic' en gingen er met hun gezin in wonen.

Een huis van afvalplastic? Dat klinkt wel erg sneu. Erger nog dan golfplaten en bordkarton. Maar niets is minder waar. De woning waar Bram Peters en Marlous de Bordes sinds februari wonen met hun twee zonen, is ruim en comfortabel.

Aan hun keukentafel van gerecycled hout, op stoelen van hergebruikt kunststof en onder hippe lampen van hun eigen Save Plastics, vertellen ze hoe hun Save Home mogelijk werd.

Tienduizend kilo gerecycled plastic is er verwerkt in hun woning. Dat zijn ongeveer 2 miljoen boterhamzakjes. Toegegeven, het totaalaandeel in de bouwmaterialen van hun 75 vierkante meter grote vierkamerwoning was 30 procent. "Maar dat kwam doordat we het wiel nog moesten uitvinden", bezweert Peters. "Het volgende model dat we aan het ontwikkelen zijn, bestaat al voor 80 procent uit gered plastic."

In het huis zit 10.000 kilo plastic verwerkt. (foto: lukjephotography)

Eigenwijs materiaal

Het productieproces van hun eigen huis was een goede leerschool. "De kinderziektes zijn eruit", zegt De Bordes, strategisch adviseur bij het familiebedrijf. "Plastic is supereigenwijs materiaal, daar moet je mee leren werken. Het is niet kaarsrecht en reageert anders op temperatuurschommelingen. Wij hebben zelf die kennis wel in huis, maar nu moesten we een bouwteam om ons heen verzamelen die hier in mee wilde gaan."

Het huis is opgebouwd uit modules, die in de fabriek van Save Plastics werden geproduceerd. "Dat maakt het concept ook zo goed op te schalen en door te ontwikkelen", zegt Peters.

"Uiteindelijk kun je een Save Home zo groot of zo klein maken als je wilt. We zijn bezig met het ontwikkelen 'groene huizen' met verticale tuinen in de buitenmuren. En we gaan een soort grote legoblokken maken, waarmee je je eigen woning kunt samenstellen. Ook de productie maken we modulair, zodat we overal waar afvalplastic is, kleine fabrieken kunnen neerzetten die het plastic redden."

Overal plastic huizen

Peters en De Bordes schetsen een vergezicht van een wereld waar gezinnen die veroordeeld zijn tot leven op een vuilnisbelt, zoals in India en Bangladesh, aan de slag kunnen in Save Plastics-fabriekjes en er huizen kunnen bouwen van het geproduceerde materiaal. Naast de coöperatie Plastic Fantastic, richtten ze ook de Stichting Save Living op. "Wij hebben de just-do-it-mentaliteit", zegt De Bordes haast ten overvloede. "Dat moet ook", vindt Peters. "Want het schiet niet op met de aanpak van de grote problemen in de wereld."

De eerstvolgende stap is het wereldkundig maken van het concept in Nederland zelf. De Bordes: "Ons huis krijgt veel belangstelling. We zijn op televisie geweest, hebben open dagen en verspreiden een nieuwsbrief onder belangstellenden. Momenteel zijn dat er een kleine 800. Volgend jaar willen we door heel Nederland in elk geval tien Save Homes hebben staan. Dan kunnen ontwikkelaars niet meer om ons heen en kan het project vleugels krijgen.

Dit type woning kost 180.000 euro (Foto: lukjephotography)

Isolatiewaarde 9+

Het type woning waar het gezin zelf in woont, is te koop voor 180.000 euro. Dat is exclusief grond en casco opgeleverd. "De isolatiewaarde is 9+. Dat is zo goed dat we hier aan een pelletkachel genoeg hebben voor verwarming", zegt Peters. "Uiteindelijk willen we ook zonnepanelen op het dak, maar het geld was even op. Een Save Home is er in elk geval voor gemaakt om 'off the grid' in te wonen."

Save Home wil geen start-up blijven, zegt Peters. "Ons managementteam was eerst wat terughoudend over onze plannen, maar nu ze zien hoe het uitpakt en hoe het wordt opgepikt, zijn ze heel trots op het resultaat. Ze houden ons met de voeten op de grond, maar willen nu ook doorpakken."

Samenwerking is daarvoor cruciaal, benadrukt De Bordes. "Kijk maar om je heen: de keuken, de lampen, de gordijnen: het is allemaal van gerecycled materiaal, geleverd door ondernemers hier in de regio. Enthousiasme werkt nou eenmaal aanstekelijk."