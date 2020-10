Wat is de beste elektrische tandenborstel? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een elektrische tandenborstel is beter dan een handtandenborstel. Je verwijdert plak beter en het tandvlees blijft gezonder. Dat komt vooral door de automatische poetsbeweging. Met een handtandenborstel doe je dat snel verkeerd. Een elektrische tandenborstel helpt je daarbij.

De Consumentenbond test elektrische tandenborstels op tandplakverwijdering, gebruiksgemak, accuduur en geluid. Er zijn in totaal 87 elektrische tandenborstels getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een tandenborstel van Philips komt als Beste uit de Test. Een model van Oral-B is de Beste Koop.

NB Er kwamen meer elektrische tandenborstels als Beste uit de Test. We lichten hier de tandenborstel uit die het laagst geprijsd is.

Beste uit de Test: Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6803/63 (Wit/Lichtblauw)

Prijs: 70 euro

Testoordeel: 7,9

Meegeleverde opzetborstels: 1 x I Intercare

Reisetui: Nee

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste elektrische tandenborstels

Deze tandenborstel is eenvoudig, maar doet zijn werk goed. Je kunt hem op twee snelheden instellen en hij heeft een poetsdruksensor (geeft aan wanneer je te hard drukt).

De poetsprestaties zijn prima. Maar hij valt vooral op door een heel lange accuduur. Je kunt op één lading maar liefst meer dan 180 minuten poetsen.

Op geluid scoort hij iets minder goed. Ook zit er helaas geen reisetui bij.

Beste Koop: Oral-B Vitality 100 CrossAction Blauw

Een goedkoper alternatief met goede poetsprestaties is deze Oral-B tandenborstel. Dit model is nog een stukje eenvoudiger dan de Beste uit de Test. Hij heeft geen poetsdruksensor en ook de snelheid kun je niet aanpassen. In het verwijderen van plak is hij net zo goed.

De accu gaat wel een stuk minder lang mee, namelijk zo'n 41 minuten op een volle lading. Ook bij dit model zit geen reisetui.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.