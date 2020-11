Planten in huis maken gelukkig, blijkt uit onderzoek naar het effect van planten op de gezondheid en het geluk van mensen. Vtwonen zet de groenste plantjes op een rij.

Onderzoekers keken naar de verbinding tussen groene kamers en het geluk van mensen. Wat bleek? Mensen die ergens wonen waar veel groen (planten, maar ook een groene muur) is, scoorden beduidend hoger op de schaal van mentaal welzijn. Dus waar wacht je nog op? Gun jezelf een mooie plant!

Kentia howea

Deze palmsoort zorgt voor een tropisch gevoel in huis en is ook nog eens makkelijk in onderhoud. Geef de frisgroene plant niet te veel water, zorg dat de grond licht vochtig blijft en zoek een mooie plek in de schaduw.

Scindapsus aureum

De scindapsus aurum heeft groene en gele bladeren, die op een hoge kast of plank sierlijk naar beneden hangen. Zet de plant niet in direct zonlicht en geef de plant pas water wanneer de grond licht vochtig is.

Phlebodium

Een grappige hangplant met hier en daar een krul. De blauwvaren heeft haar naam te danken aan de bijzondere kleur van de bladeren. De phlebodium houdt niet van tocht en fel zonlicht. Verkleuren de blauwgrijze bladeren? Hang de plant dan iets verder van het raam.

De Monstera is goed te stekken. (Foto: Iris van Vliet)

Monstera deliciosa

De gatenplant is een van de populairste planten en kan met haar hartvormige, bladeren enorm groot worden. Om de plant in toom te houden kun je de stengels voorzichtig bij elkaar binden. Zet de monstera niet te dicht bij het raam en geef de plant één tot twee keer per week water. Het allermooist op een plek waar ze kan opvallen.

Calathea

Ook wel de pauwenplant genoemd, en dat is niet voor niets. Overdag laat ze haar prachtige groene-paarse bladeren zien en 's nachts klappen ze weer dicht. De plant heeft wél de nodige tijd en aandacht nodig. Zet de plant niet te dicht bij de verwarming en probeer tocht te vermijden. Krullen de bladeren? Dan heeft de plant dringend water nodig.

