Het is makkelijk en snel om iets te kopen, maar veel dingen kun je ook zelf thuis maken. Van schoonmaakmiddelen en badkamerproducten tot jam: wat brouwt, knutselt, smelt en lijmt Nederland allemaal achter de voordeur? Maaike Huijgen maakt kussens.

Wie: Maaike Huijgen (55) uit Bunschoten-Spakenburg

Heeft gemaakt: Kussens van oude dekens

Dat duurt: Een avond

En kost: Niets

Wat heb je nodig om deze kussens te maken? Oude hoofdkussens

Oude dekens

Dik draad, zoals haak- of breikatoen

Haaknaald, niet dikker dan no. 3

Scherpe schaar

Stift of krijt

Liniaal

Maaike maakt van alles van oude stoffen, zoals kussens en mondkapjes. (Foto: Privécollectie)

Je had oude kussens en oude dekens liggen?

"Ja, ik gooi heel weinig weg. Ik vind het leuk om te bedenken wat ik nog kan met de dingen die ik heb. Ik koop daarom bijna nooit iets. Deze hoofdkussens waren niet goed genoeg om naar de kringloop te brengen, dus ik besloot er nieuwe van te maken."

"De dekens kreeg ik in bezit nadat mijn schoonmoeder was overleden. Ze heeft een hele kast vol stoffen nagelaten. Daar maak ik nu allerlei dingen van, waaronder mondkapjes. Die verkoop ik nu op onze boerderij."

Dus je hebt er handigheid in?

"Ja, maar deze kussens zijn echt niet moeilijk om te maken. Het leuke van zo bezig zijn is dat je niet afhankelijk bent van wat je kunt kopen. Het doen met wat je hebt, die beperking, maakt me juist creatief."

"Misschien is het wel zuinigheid, meegekregen van vroeger. Maar ik wil ook niet gewoon maar consumeren. We hebben al zoveel! Deze kussens gebruiken we nu buiten op een palletbank om koffie te drinken met elkaar. Ik heb mijn tuin een eigen facelift gegeven en daar ben ik eigenlijk best trots op."

Dat klinkt leuk. Hoe maak je de kussens?

"Leg de dekens neer op een plat vlak. Leg het kussen erop en teken met hulp van een liniaal of een plankje de omtrek om. Teken ruim om het kussen heen, zodat je ruimte hebt voor het naaien. Doe dit twee keer. Het is handig krijt te gebruiken voor het omtrekken, of een stift in dezelfde kleur als de dekens."

"Knip langs de lijnen met een schaar. Het hoeft geen speciale schaar te zijn, als het maar een scherpe is. Leg de twee lappen stof op elkaar. Naai nu drie kanten vast met draad. Ik heb omhaken als methode gebruikt. Daarbij maak je één vaste steek door de twee lagen stof, dan twee losse en dan weer een vaste. Bij de hoeken moet je drie keer de vaste steek in hetzelfde gaatje prikken, ook telkens met twee losse steken er tussen."

"Laat één kant nog open, daar stop je het kussen in. Je kunt die kant daarna ook dichtnaaien, of er knopen op zetten, zodat je het kussen er weer uit kan halen en de hoes kan wassen."

Maakt het uit welke stoffen je voor deze kussens gebruikt?

"Voor buitenkussens is het handig om een wat robuustere, ruigere stof te gebruiken. Je zou ook spijkerbroeken of andere oude kleding kunnen gebruiken om een kussen te bekleden. Kapotte kleding gaat bij mij zeker niet naar de kliko, maar wordt gedemonteerd."