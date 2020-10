Wat is de beste warmtepompdroger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een warmtepompdroger is veel energiezuiniger dan traditionele drogers, gemiddeld zo'n 60 procent. Wel duurt het drogen vaak wat langer en zijn ze meestal een stuk duurder in aanschaf.

De Consumentenbond test wasdrogers op onder andere energiegebruik, droogprestaties en geluid. In totaal zijn er 151 goed verkrijgbare wasdrogers getest.

Van de 120 geteste modellen binnen de categorie warmtepompdrogers, is een machine van AEG de Beste uit de Test. De Beste Koop is een model van Beko.

Beste uit de Test: AEG T9DENS87

Richtprijs: 850 euro

Testoordeel: 8,1

Capaciteit voor katoen: 8 kg

Energieklasse: A+++

Bekijk de specificaties

Bekijk alle geteste warmtepompdrogers

Kies de beste wasdroger voor jou

Deze droger van AEG is in twee varianten verkrijgbaar. Naast dit model is er ook een iets duurdere variant met een groter bedieningsscherm en bediening via de app.

Dit model doet het op bijna alle onderdelen goed. Vooral de droogprestaties en het energieverbruik vallen op en zijn uitstekend. Wel maakt de machine redelijk wat herrie. Dat is het enige onderdeel waarop hij minder goed scoort.

De droger heeft een capaciteit van 8 kilogram. Om de energiezuinigheid volledig te benutten, moet je de droger goed kunnen vullen. Woon je alleen en gebruik je de droger niet vaak, dan kun je misschien beter kiezen voor een kleiner model van 7 kilo. Als je juist een groot gezin hebt, is een model van 9 kilo een optie.

Beste Koop: Beko DR 8534 GXO

Prijs: 664 euro

Testoordeel: 7,6

Capaciteit voor katoen: 8 kg

Energieklasse: A+++

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste warmtepompdrogers

Kies de beste wasdroger voor jou

Dit model van Beko heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. In dit geval komt dat niet zozeer door een lage aanschafprijs (die is eigenlijk nog best hoog). Maar dat komt vooral door de energiezuinigheid. Hierop scoort deze machine uitstekend, en dat wordt meegenomen bij het bepalen van de Beste Koop.

De droogprestaties van deze machine zijn wat minder goed dan die van de AEG, maar wel ruim voldoende. De machine maakt, net als de AEG, wel aardig wat herrie.

De capaciteit is 8 kilo, net als bij de AEG. Hier geldt dus ook dat je de trommel wel goed moet kunnen vullen om de energiezuinigheid volledig te benutten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.