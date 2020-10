Nu de herfst officieel is begonnen, is het de hoogste tijd om het binnen gezellig te maken. Van diepe kleuren tot geurkaarsen: met deze stylingideeën van vtwonen neem je de herfst mee naar binnen en was binnenblijven nog nooit zo fijn.

Haal warme kleuren naar binnen

Diepe rode, gele en oranje tinten zorgen in de herfst voor prachtige kleuren in de bomen en het bladerendek op de grond. Laat je inspireren door de natuur en trek dit warme palet door in je eigen huis om het helemaal herfstklaar te maken.

Schilder een wand in kastanjerood, indigoblauw of bruin, de trendkleur van dit moment. Je kunt deze warme tinten ook subtiel toevoegen met kaarsen, kussens en plaids, een makkelijke en budgetvriendelijke manier om binnen een handomdraai een knusse sfeer te creëren in je huis. Door daarnaast een paar knalkleuren toe te voegen, zoals een vrolijk roze kussen, voorkom je dat het interieur somber wordt.

Denk aan geur

Typerend aan de herfst zijn geuren als appel, kaneel en koffiebonen. Als je ze ruikt, krijg je meteen zin om te cocoonen, toch? Om de geuren in huis te halen, hoef je niet meteen de keuken in om een appeltaart te bakken, want er is ook een makkelijke manier om deze herfstgeuren in huis te halen: geurkaarsen.

Naast dat deze kaarsen op veel plekken te koop zijn, kun je ze ook zelf maken. Bind een aantal kaneelstokjes rond een stompkaars. Door de warmte van de kaars komt er vanzelf een heerlijke, subtiele kaneelgeur vrij.

Ga zelf aan de slag

Ben je creatief en heb je zin om zelf aan de slag te gaan? Neem de herfst mee naar binnen en ga aan de slag met een paar zelfmaakideeën. Een voorbeeld daarvan is een vaas vol gedroogde planten of bloemen. Na de zomer gaan veel vaste planten in winterslaap.

Sommige planten, zoals de berenklauw, zijn zelfs verdroogd nog prachtig om te zien. Trek je laarzen aan, ga naar buiten en zoek naar de berenklauw, die je langs bosranden, beekjes en in de duinen kan vinden. Zet ze in een vaas of geef ze met een spuitbus een kleurtje. Hier vind je nog meer DIY-ideeën voor de herfst.