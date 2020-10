Tortelduifjes, stadsduiven, holenduiven en houtduiven: ze zorgen voor gezellig gekoer in de tuin, voor levendigheid in de stad en een slimme duif kan zelfs de postbode een handje helpen. Helaas poepen ze ook graag en veel op mooie Franse balkonnetjes, op je nieuwe schutting of in dakgoten. Hoe haal je de duif over ergens anders te gaan koeren?

Een duif poept zittend, de hele nacht door en niet weinig ook: een gezonde, volwassen duif poept zo'n 13 kilo per jaar aan nat gewicht, weet Arie den Hartog, die met zijn bedrijf Duke Faunabeheer duiven bestrijdt. Duivenpoep zit vol salpeterzuur, en dat tast stucwerk, hout, verf, zandsteen en ander materiaal aan. Geen wonder dat zo'n duif niet bepaald een publiekslieveling is.

Den Hertog: "Een stadsduif stamt af van de rotsduif, en zit graag in en op gebouwen, lekker beschut. Door die krop in hun keel poepen ze de hele nacht door."

Een duif op je balkon is bovendien honkvast: jouw balkon of schutting is zijn terrein en daar duldt hij hoogstens een partner en wat kuikens. Een jaar lang een koppeltje duiven met kroost op je balkon, betekent dus tientallen kilo's aan poep.

"Het zijn rommelige ouders: ze schijten hun eigen nest onder, en laten de poep van jongen ook liggen." Een spreeuw bijvoorbeeld, zegt Den Hartog, verspreidt de poep van zijn jongen met zijn snavel.

Cd's of spiegeltjes ophangen, harde knallen, een plastic raaf op je dak: de duif schrikt er even van, maar gaat er de volgende dag vrolijk naast zitten, zegt de duivenbestrijder.

Tienduizenden duiven in je woningblok

De verwilderde rotsduif, de stadsduif dus, is het zwarte schaap onder de duiven. Tortelduiven en houtduiven zitten en nestelen graag in bomen, waar je er weinig last van hebt. Den Hertog: "Toch kan dat gekoer voor irritatie zorgen, en als je zo'n boom boven je terras hebt, poept een duif alsnog op je tafel. Zaag zo'n tak dan even weg, zeg ik dan."

Als duivenbestrijder pakt Den Hertog graag hele woningblokken aan, in plaats van een enkel balkon. "Stel je voor dat elk balkon een koppeltje duiven heeft. Die krijgen meerdere jongen per jaar. Duiven willen reproduceren, en voor je het weet zitten er tienduizenden duiven in zo'n blok. Ingrijpen is niet erg, dat is nodig."

Den Hertog gaat op zoek naar het voervrouwtje, zegt hij. "Meestal is er in z'n blok iemand die de duiven voert. Dat schiet niet op. Duiven hebben geen vijanden en het worden er zo alleen maar meer."

Je duif wegjagen is een kwestie van een lange adem, aldus de plaagdierenbestrijder. "Jaag 'm meteen weg. Tolereer de duif niet. Als je ziet dat-ie begint aan een nestje - meestal maakt de duif een slordig nest van wat rommel en een paar takken - haal 'm dan gauw weg voordat-ie eieren legt."

De stadsduif, is uitgesloten van bescherming door de Wet Natuurbescherming. Dat betekent dat-ie verjaagd en gedood mag worden, maar op een humane manier.

Een nest met eieren mag je niet zomaar weghalen, en de duif eigenhandig de nek omdraaien mag gelukkig al helemaal niet. De verwilderde rotsduif of stadsduif, is uitgesloten van bescherming door de Wet Natuurbescherming. Dat betekent dat-ie verjaagd en gedood mag worden, maar op een humane manier. In Nederland zijn geen bestrijdingsmiddelen tegen vogels toegestaan en ook afschieten mag niet zomaar.

Visuele middelen kunnen kort uitkomst bieden, weet BIJ12. Deze organisatie handelt namens de twaalf provincies schade af die door dieren wordt veroorzaakt. De organisatie stelde een duivenmodule op voor boeren, met daarin handige tips om duiven te verjagen.

Ballonnen, gevuld met helium, kunnen helpen. Hang er een paar aan het balkon om ze te verjagen. Er zijn ook ballonnen beschikbaar met roofdierogen.

Maak een 'plukplaats' na. Roofdieren die hun prooi verslinden laten veertjes achter. Door zo'n slachtpartij te imiteren blijven stadsduiven weg.

Vlaggetjes en linten die wapperen in de wind; daar houden duiven niet van.

De roofvogelvlieger 'Hawk Kite' wordt gebruikt om gewassen te beschermen tegen duiven. De vlieger lijkt precies op een roofvogel, en verjaagt de duif voor een paar weken. Daarna moet je de vlieger verplaatsen.

Bij Duke Faunabeheer geloven ze in een zerotoleranceaanpak. Den Hertog: "Hou je balkon zo kaal mogelijk, voer de duiven niet en zorg dat er geen eten rondslingert. Als het kan op je balkon, plaats dan een net. Ga niet zelf duiven vangen, maar schakel een expert in als het uit de hand loopt."