Designliefhebbers opgelet! Van 17 tot 25 oktober staat Eindhoven in het teken van de Dutch Design Week. Wel ziet het designevenement er anders uit dan andere jaren. Waar we normaal gesproken verspreid over de stad werk en concepten van meer dan 2.600 ontwerpers konden spotten, vindt het evenement dit jaar volledig online plaats. Vtwonen zet een paar hoogtepunten op een rij.

The new intimacy is dit jaar het thema van de Dutch Design Week die van 17 tot 25 oktober volledig online zal plaatsvinden. Het festival staat dit jaar niet voor niets in het teken van een zoektocht naar nieuwe vormen van intimiteit

Intimiteit is in de afgelopen maanden, mede door COVID-19, in een versneld tempo veranderd. Ontwerpers laten daarom met hun nieuwe inspirerende concepten zien hoe we ons in deze nieuwe werkelijkheid tot elkaar en de wereld kunnen verhouden.

De werken van deze (opkomende) designers worden gepresenteerd via onder meer virtuele talks, livestreams en video's.

(Foto: Ralph Roelse)

Design Perron

Ben je benieuwd naar de eindexamen werken van alumni van verschillende designacademies? Bekijk dan de virtuele DDW pagina's van het Design Perron of designperron.nl. Daar worden de werken van veertig aanstormende ontwerptalenten vertoond.

Naast de werken van beginnende ontwerpers, is er ook een bijzonder object van de Nederlandse ontwerpster Josephine de Fijter te bewonderen. Haar ontwerp is geïnspireerd op medische behandelingen, die veel effect kunnen hebben op de psyche van een kind en zelfs tot een traumatische ervaring kunnen leiden.

Om dat te voorkomen heeft ze, samen met Stichting Charlie Braveheart en Studio Bibi van der Velden, een knuffel ontworpen. Deze knuffel beweegt tijdens een ziekenhuisbehandeling ritmisch met je mee, wat een bewezen kalmerend effect op een kind kan hebben.

Dutch Design Awards

Aan de designers die het meest met hun werken opvallen, worden Dutch Design Awards uitgereikt. Dit jaar worden deze prijzen uitgereikt in een dagelijkse online talkshow, de DDA Award Show, gepresenteerd door programmamaker en presentatrice Isolde Hallensleben. In de talkshows wordt dieper ingegaan op de drie genomineerden per categorie (van Young designer tot Fashion). Wie zijn ze, wat doen ze én bovenal, waar gaat hun project over? De show is dagelijks te zien van 17 tot en met 24 oktober om 16.00 uur op ddw.nl.

Bekijk het hele programma via ddw.nl.

Meer designinspiratie? Op vtwonen.nl laten Max Hochstenbach en Guido Lok, oprichters van het platform StudentDesign, de meest bijzondere ontwerpideeën zien.