Het is makkelijk en snel om iets te kopen, maar veel dingen kun je ook zelf thuis maken. Van schoonmaakmiddelen en badkamerproducten tot jam: wat brouwt, knutselt, smelt en lijmt Nederland allemaal achter de voordeur? Claire Kemperman (27) maakt kaarsen.

Wie: Claire Kemperman (27)

Heeft gemaakt: Kaarsen van oud kaarsvet

Dat duurt: Circa twee uur

En kost: Paar euro's voor lonten en eventueel voor glazen potten

Wat heb je nodig om kaarsen te maken? Twee pannen, waarvan één oude

Oud kaarsvet

Lonten

Glazen potten, bijv. uit kringloop of oude jampotjes

Houten lepel

Claire maakte veertien kaarsen in een middag. (Foto: Claire Kemperman)

Kijk, dit willen we met dit weer.

"Ja! En kaarsen maken is echt een leuke bezigheid, ik heb het zelf aan het begin van de coronacrisis opgepakt. Je kunt veel experimenteren, op allerlei manieren."

Hoe dan?

"Door verschillende kleuren kaarsvet op elkaar te gieten, of verschillende geuren van oude kaarsen te combineren. Ook kun je zelf geuren toevoegen door oliën bij het kaarsvet te schenken. En volgens mij kun je zelfs verse kruiden of koffiedik toevoegen. Daar is veel over te vinden op internet."

"Als je een geurkaars heel lekker vond en de geur wil behouden, kun je het restje smelten met kaarsvet die het meest neutraal ruikt. Dan heb je weer een nieuw kaars. Soms mix ik geuren, maar daar kan ook een niksige geur uitkomen. Daar moet je mee experimenteren."

Hoe kom je aan genoeg oud kaarsvet?

"Ik had zelf restjes over en een vriendin kwam me helpen met kaarsen maken en had wat meegenomen. Je zou ook aan vrienden of familie kunnen vragen of ze kaarsvet voor jou bewaren."

"Zelfs resten van kaarsen die in zo'n glazen potje zitten, kun je nog gebruiken. Giet er kokend water in. Binnen een paar seconden gaat het kaarsvet drijven en kun je het eruit scheppen met een lepel."

En dan, hoe maak je weer nieuwe kaarsen?

"Het is hetzelfde als met chocola smelten. Het kaarsvet doe je in een oude pan. Gebruik niet je lievelingspan, want het is lastig om het kaarsvet er helemaal uit te krijgen. De pan hang je in een andere pan met kokend water om het kaarsvet te smelten: au bain-marie."

"Gooi niet alle kleuren kaarsvet in één pan. Want dan krijg je een bruinig mengsel. Zoek kleuren bij elkaar uit en smelt ze om en om. Door dit te doen kun je ook kaarsen met twee of meerdere kleuren maken, door in verschillende lagen te werken."

"Zet een lont in een potje en houd de lont op de juiste plek door 'm met twee satéprikkers vast te zetten. In een brede pot moet je een brede lont gebruiken, anders brandt de kaars niet goed. Je kunt daarom het beste lonten in verschillende formaten kopen."

"Giet het kaarsvet in het potje. Als je lagen wilt maken, laat dan de laag ongeveer een half uur uitharden. Daarna kun je er weer een andere kleur bovenop gieten. Het leuke is: als het niks wordt, maakt het niet uit, je kunt het weer opnieuw smelten. Ik zou een dag of nacht wachten tot je ze aansteekt. Dan weet je zeker dat ze goed hard zijn."

"Als je er een kaars helemaal naar je eigen smaak wilt, kun je ook gekleurde staafjes op internet kopen en die toevoegen aan sojawas of bijenwas. Zo kun je een kaars maken die qua kleur precies in je interieur past. Hoe leuk is dat?"