Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Toch is het niet altijd makkelijk om spullen weg te doen of op te ruimen. Als je van orde houdt, gaat het je misschien goed af. Maar als je wat rommeliger bent, kun je misschien wel wat hulp gebruiken. Pak je aantekeningenblok er maar bij: vtwonen geeft vier ideeën om rust te creëren in je huis.

Begin met ontspullen

Meer rust in je huis creëren begint allereerst met ontspullen. Pak dit stap voor stap per ruimte aan en je zal zien dat het je steeds makkelijker afgaat. Vaak hebben we zoveel spullen verzameld, dat we van veel dingen niet eens meer weten dat we ze bezitten. Houd daarom alleen de spullen waar je echt blij van wordt.

De mantra van koningin van het ontspullen, Marie Kondo, kan hierbij helpen: "Does this spark joy? If it does, keep it. If not, dispose of it." Oftewel: Word je er gelukkig van? Bewaar het. Zo niet, gooi het weg. Een andere gouden tip van Marie Kondo: pak elke keer een categorie aan en niet één ruimte. Anders zie je door de bomen het bos niet meer.

Een voorbeeld daarvan is de bestekla. Tussen het bestek dat je dagelijks gebruikt liggen vaak heel wat ongebruikte spullen die je nooit meer gebruikt en weg kan doen, zodat de la weer opgeruimd is.

Geef al je spullen een vaste plek

Een andere manier om je huis opgeruimd te krijgen - en te houden - is door alles een vaste plek te geven. Als je spullen geen vaste plek geeft zullen ze uiteindelijk ergens in je huis rondslingeren, met als gevolg dat je een paar keer per dag je spullen kwijt bent. Zoek daarom voor alles een vaste plek. Dat is een plaats die jij het handigst vindt.

Stop bijvoorbeeld rondslingerende snoeren in een kabelbox, losse papieren in kastjes of lades en kruiden in een kruidenrek die makkelijk te bevestigen is aan de muur.

“Door elke dag een kwartier tot half uur op te ruimen is je huis weer aan kant en voorkom je dat spullen op een grote hoop terechtkomen.”

Ruim elke dag op

Maak opruimen een onderdeel van je dagelijkse routine. Daar ben je weinig tijd aan kwijt, maar het effect heeft uiteindelijk een positieve invloed op je huis en je hoofd. Door elke dag een kwartier tot half uur op te ruimen is je huis weer aan kant en voorkom je dat spullen op een grote hoop terechtkomen.

Creëer extra opbergruimte

Chronisch gebrek aan opbergruimte, maar heb je wel meer dan genoeg rondslingerende spullen in huis? Dan kan wat extra opbergruimte goed van pas komen. Maak bijvoorbeeld zelf een achterwand voor je bed waar je allerlei spullen in kan opbergen, of maak deze DIY-waskast voor de wasmachine en droger met enorm veel opbergruimte.

Van bamboe, katoenen en rieten opbergmand tot draadmand: ook stijlvolle en praktische opbergmanden zijn multifunctioneel, ze maken opruimen makkelijk én leuk.