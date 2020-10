Het is makkelijk en snel om iets te kopen, maar veel dingen kun je ook zelf thuis maken. Van schoonmaakmiddelen en badkamerproducten tot jam: wat brouwt, knutselt, smelt en lijmt Nederland allemaal achter de voordeur? Anja Beverwijk maakt wasmiddel.

Wie : Anja Beverwijk (36) uit Schiedam

: Anja Beverwijk (36) uit Schiedam Maakt : Wasmiddel voor witte en gekleurde was

: Wasmiddel voor witte en gekleurde was Dat duurt : Niet meer dan een kwartier

: Niet meer dan een kwartier En kost: Ongeveer 10 euro voor veel liter, etherische oliën niet meegerekend

Wat heb je nodig om dit wasmiddel te maken? Twee glazen flessen van een liter

Stuk zeep, zoals Marseillezeep

Keukenrasp

Trechter

Pan

Water

Eventueel etherische olie

Voor de witte was: baksoda (zuiveringszout) of oxi-poeder

Het wasmiddel van Anja Beverwijk. (Foto: Privécollectie)

Dat ziet er mooi uit, twee van die flessen.

"Dat vind ik zelf ook! Ik ben minimalist en ik hou van mooi en simpel. Al die verschillende plastic wasmiddelen op een rijtje, ik heb liever een paar mooie. En als minimalist ben ik graag duurzaam bezig."

Waarom is zelf wasmiddel maken duurzaam?

"Omdat ik dan minder verpakte producten koop. Voor een regulier wasmiddel zijn allerlei ingrediënten nodig, verpakkingen, transport - zoveel stappen voor het in de supermarkt ligt. Je kunt dat vermijden door het niet te kopen maar zelf te maken."

"Je hebt alleen een blok zeep nodig, bijvoorbeeld van 300 gram. En ik heb maar 20 gram nodig om 1 liter wasmiddel te maken. Reken maar uit, daar doe je lang mee! Ik heb met deze twee flessen minstens twee maanden gedaan. Maar ik was denk ik wel minder dan de gemiddelde Nederlander omdat ik niet veel kleren heb, dus dat zal per persoon verschillen."

Doe je het ook om te geld besparen?

"Ja, dat ook. Wasmiddel uit de winkel is vaak vrij prijzig. Meestal koop ik het daarom in de aanbieding, maar dan nog is het niet goedkoop."

Oké, hoe ga je te werk?

"Je koopt twee glazen flessen die goed af te sluiten zijn. Zo'n ouderwetse melkfles, bijvoorbeeld. En een blok zeep. Sommige mensen gebruiken Aleppozeep, ik heb Marseillezeep gekozen. Omdat deze vrij is van palmolie en ook een fijne geur heeft."

"Rasp voor 1 liter 20 gram zeep van het blok. Breng 750 milliliter water aan de kook. Roer de zeep erdoorheen tot het is opgenomen. Je moet geen zeepvlokken meer kunnen zien. Het wordt een troebele substantie. Nu kun je er als je wil wat geurende olie aan toevoegen. Ik gebruik vaak een paar druppels lavendelolie."

"Om wasmiddel voor witte was te maken voeg ik nu 30 gram baksoda of een schep oxi-poeder voor witte was toe. Laat het daarna afkoelen en giet met een trechter over in de flessen."

Maak je dit wasmiddel nu altijd?

"Die voor de witte was wel! Die vond ik echt een succes. Door de soda wordt het wasmiddel wat dikker en werkt het goed. Het wasmiddel voor kleur vond ik minder succesvol, omdat het waterig bleef. Daarom koop ik nu ecologisch wasmiddel voor mijn gekleurde was. Maar ik wil het recept verder ontwikkelen zodat het wel goed gaat werken."

"Doe zelf onderzoek, zou ik zeggen. Ik zoek veel informatie op en lees blogs van mensen die ecologisch leven. Ook heb ik gehoord dat er winkels bezig zijn met de mogelijkheid om wasmiddel af te tappen. Dat ga ik zeker in de gaten houden."