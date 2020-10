Veel Nederlanders vertrekken deze herfstvakantie een paar dagen naar een vakantiehuisje in eigen land. En hoewel er niets mis is met een beetje improviseren in de vaak onvolledig uitgeruste keuken, is het toch handig om wat eigen kookgereedschap mee te nemen.

Het voordeel van een huisje in plaats van een hotel is dat je lekker zelf kan koken, vindt horecadocent en privékok Severine Meijer. "De keukenuitrusting laat echter vaak te wensen over."

Meijer vindt het ook tijdens haar vakantie fijn om gezond te eten. Ze neemt daarom een kleine blender mee, om in de ochtend bijvoorbeeld een verse smoothie te maken.

Kookboekenauteur Susan Aretz kan niet zonder goede koffie in de ochtend en neemt daarom in ieder geval haar percolator mee. "Ik heb er één voor gas en één voor inductie. Ik kijk vooraf wat voor fornuis er is. En zo nodig gaan ze allebei mee."

Een beetje (hobby)kok kan niet zonder goede messen - en daar ontbreekt het regelmatig aan in de keuken van het vakantiehuisje. "Met een beetje mazzel ligt er een aardappelschilmesje in de la", aldus Aretz. Beide dames nemen daarom eigen messen mee. Meijer: "Ik zou adviseren: een broodmes, een koksmes en een klein officemes."

Handig kookgerei om mee te nemen naar je vakantiehuisje:

percolator (of ander koffiezetapparaat)

(kleine) blender of staafmixer

paar goede messen

koekenpan

snijplank

(kleine) rasp (voor citroen, kaas en chocolade)

azijn, olijfolie en wat kruiden

(mini)barbecue

mooie wijnglazen

Er zijn meer overeenkomsten tussen de Meijer en Aretz. Zo nemen ze allebei een staafmixer voor soepen en sauzen mee en een rasp om citroen, kaas of chocolade te raspen. Aretz: "Mijn vakanties draaien om lekker eten, ik kook dan het liefst net zoals thuis."

Kruiden, bakken en barbecueën

Verder pakt Aretz haar eigen olijfolie, azijn en wat kruiden in. "Dat maakt veel gerechten net iets lekkerder. En het hoeft niet veel plaats in te nemen. Met zout, peper, Italiaanse kruiden en knoflook- en uienpoeder kom je een heel eind."

Meijer brengt een goede koekenpan mee. 'Zo blijft je vis niet plakken tijdens het bakken. Ook kun je er pannenkoeken, gebakken aardappeltjes, frittata of Spaanse omelet mee maken. Handig dus."

En misschien denk je er niet aan in de herfst, maar met een barbecue maak je op je veranda of onder het afdak een heuse buitenkeuken. "Er zijn heel handige kleine barbecues die je met een briket kunt aansteken", aldus Meijer. "Je kunt er groente of vlees mee grillen, een visje in aluminiumfolie bereiden en met een aparte steen zelfs pizza's op bakken."

Als laatste heeft Meijer nog een tip die niet met koken te maken heeft, maar alles met het eten zelf. "Goede wijnglazen, zodat je geen wijn uit een limonadeglas of piepklein wijnglas hoeft te drinken. Een zelfbereide maaltijd met wijn uit een mooi glas, veel meer heb je niet nodig."