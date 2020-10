Ieder seizoen staat bol van nieuwe woontrends! En omdat de herfst nu officieel is begonnen, deelt vtwonen-hoofdredacteur Nicolette Fox haar favoriete interieurtrends voor deze herfst- en wintermaanden. Niet om meteen je hele interieur om te laten gooien, maar om inspiratie te geven en zo jouw eigen woonstijl te helpen ontwikkelen.

Duurzaam wonen

Duurzaamheid lijkt in 2021 een nog belangrijkere rol te spelen. "Steeds meer mensen kiezen voor gerecycled materiaal of een meubel dat tijdloos is en daardoor langer meegaat", aldus vtwonen-hoofdredacteur Nicolette Fox. Ook allerlei woonmerken spelen in op deze trend.

"Een voorbeeld daarvan is Cor Unum, een adres om bijzonder, duurzaam verantwoord keramiek van (on)bekend Nederlands ontwerp talent te scoren. In hun oude fabriekje in Brabant werken zij samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten, professionele vormgevers en veel vrijwilligers. Heel bijzonder.

Op wereldreis in je eigen huis

"Naast duurzaam wonen, gaan we dit jaar op wereldreis in ons eigen huis. Door meubels en accessoires vanuit Afrika tot Zweden met elkaar te combineren, creëer je een heel bijzonder gevoel in je huis. Hier hoort een intenser kleurenpalet bij, maar wel gecombineerd met aardetinten voor een mooi en zacht geheel."

Organische vormen en neutrale kleuren

De Japandi-woonstijl is een beetje van Japan en een beetje van Scandinavië. Twee landen die geografisch mijlenver uit elkaar liggen, maar toch verrassend veel met elkaar gemeen hebben. "Vertaald naar het interieur is dat een sobere woonstijl met mooie contrasten. Denk bijvoorbeeld aan organische vormen, neutrale kleuren en teddyzachte stoffen. Ook tegels passen perfect in de Japandi-stijl. De gladde oppervlakten hebben iets cleans, wat zorgt voor een opgeruimd gevoel."

Lichte en knuffelbare stoffen

Door de uitbraak van COVID-19 leven we in een hectische tijd, en wat is er dan fijner dan wonen in een fijn huis waar je je kan terugtrekken? Hier horen volgens Nicolette lichte tinten, ronde vormen en knuffelbare stoffen, zoals wol en linnen, bij. "Tegenwoordig zien we alleen nog maar ronde vormen in een interieur. Staat er een rechte vorm, bijvoorbeeld een rechthoekige tafel, in de kamer, dan staat er altijd iets ronds naast, om het meteen weer wat zachter te maken."

De vt wonen&design beurs

Wil je meer weten over de interieurtrends van 2021? Tijdens de vt wonen&design beurs, die dit jaar voor het eerst online plaatsvindt, geeft Nicolette Fox twee trendlezingen, waarin ze nog veel dieper ingaat op de trends voor volgend jaar. De lezingen vinden plaats op woensdag 7 oktober om 20:30 uur en op donderdag 8 oktober om 16:30 uur. Tickets bestel je hier.

Ben jij daarnaast een echte vintage-liefhebber? Tijdens de beurs bezoeken de vtwonen stylisten zes adressen waar je vintage kan shoppen. Houd de site van vtwonen in de gaten om deze inspirerende filmpjes binnenkort te kunnen bekijken.