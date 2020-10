Het is makkelijk en snel om iets te kopen, maar veel dingen kun je ook zelf thuis maken. Van schoonmaakmiddelen en badkamerproducten tot jam: wat brouwt, knutselt, smelt en lijmt Nederland allemaal achter de voordeur? Anne heeft een kruidenrek gemaakt.

Wie: Anne Jochems-Kervel (32) uit Uchgelen

Heeft gemaakt: Een kruidenrek

Dat duurt: Ongeveer twee uur

En kost: Niet meer dan 10 euro, met potjes en stickers erbij 25 euro

Wat heb je nodig om een kruidenrek te maken? Glazen potjes

Goede krijtstift en krijtstickers

Kleine houten planken, bijvoorbeeld zeven stuks

Twee kleine steunbalken

Schuurpapier

Boormachine

Schroeven

Verf, bijvoorbeeld witte lak

Het kruidenrek van Anne is een trap. (Foto: Privécollectie)

Ah, wat een orde!

"Ja, ik hou ontzettend van orde aanbrengen. Mijn kruidenkastje was een rommel. En wat als je net het achterste potje nodig hebt?"

Waarom besloot je zelf iets te gaan maken?

"Ik wilde iets wat precies in mijn keukenkastje paste. Ook vind ik het leuk om simpele dingen te maken en het goedkoper dan in de winkel te krijgen. Ik hou van gemakkelijke klussen met een groot resultaat. Het ontwerp is heel simpel, het is een trappetje, zodat je goed overzicht hebt op alle potjes."

Koop je losse kruiden?

"Nee, ik koop bakjes en zakjes die ik overgiet. Ik koop mijn kruiden bij een Turkse supermarkt, die smaken sterker. Ook zit er geen zout in, dat voeg ik liever thuis toe. Als er nog wat in het bakje uit de winkel zit, kan ik ze onder het trappetje zetten."

Handig. En je gebruikt krijt voor de kruidennamen?

"Ja, ik heb er stickers opgeplakt waar je met krijt op kunt schrijven. Koop daarvoor een goede krijtstift, dat wist niet snel uit. Je kunt ook een porseleinstift kiezen en direct op het glas schrijven. Maar het voordeel van krijt is dat je weer wat anders op de potjes kunt schrijven."

Hoe maak je het rekje?

"Haal eerst de potjes en meet op basis daarvan hoe diep de planken moeten zijn. En meet je keukenkastje op voor de lengte en breedte. Schuur de planken. Begin met een horizontale platte plank en zet er een ander plankje aan de achterkant tegenaan. Schroef het links en rechts vast."

"Het is handig om eerst de gaten voor te boren, zodat het hout niet gaat splijten. Ik heb zelf hout van 12 millimeter dik genomen en daar schroeven bij uitgezocht. Als laatst meet je op hoe hoog de steunbalken voor de achterkant moeten zijn. Schroef er twee aan elke kant."

"Ik heb het trappetje daarna geverfd met witte lak. Zo kon ik ook mooi over de schroefgaten heen verven. Die zou je ook kunnen plamuren, maar ja, wie ziet dat nou? Zoals ik al zei, ik hou van simpel. Dan is het lekker makkelijk voor iedereen om te maken."

Grappig trouwens dat je Kervel heet van je achternaam.

"Haha, ja - en ik vind het geen lekker kruid. En mijn hele familie ook niet."