Wat is de beste cv-ketel? En welke heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord

Een cv-ketel zorgt voor een lekker warm huis en levert meestal ook nog warm water. Maar welke cv-ketel heb je nodig? Dat is afhankelijk van je huis en je persoonlijke voorkeuren.

Er zijn twee soorten cv-ketels op de markt: soloketels en combiketels. Een soloketel regelt alleen de verwarming in huis. De combiketel zorgt ook voor warm water uit de kraan. Tegenwoordig hebben de meeste huizen een combiketel.

De Consumentenbond test cv-ketels op onder meer het comfort van warm water, energiezuinigheid en tevredenheid, levensduur en betrouwbaarheid. Er zijn in totaal 32 cv-ketels getest die goed verkrijgbaar zijn.

Er kwamen twee ketels als Beste uit de Test. Beide zijn van het merk Intergas en beide komen uit de productlijn Xtreme. Ze hebben veel overeenkomsten. Hun prijzen verschillen een paar tientjes.

Beste uit de Test: Intergas Xtreme 30 Prijs: 1.149 euro

Testoordeel: 7,9

Gaskeur CW label: CW4

Past in keukenkastje: ja

Energielabel verwarming: A

De Intergas Xtreme 30 scoort goed op energiezuinigheid. Dat geldt voor zowel voor het warme water als voor de energiezuinigheid van de verwarming. Verwarmen op een laag pitje doet ie ook goed, net zoals zijn stroomverbruik goed is.

De Intergas Xtreme 30 beschikt over een extra warmtewisselaar in de rookgasafvoer om efficiënter warm kraanwater te maken, net als de Xtreme 36 hier onder overigens.

Minder goed is de opwarmtijd van warm water. Die is zwak te noemen.

Beste uit de Test: Intergas Xtreme 36 Prijs: 1.174 euro

Testoordeel: 7,9

Gaskeur CW label: CW5

Past in keukenkastje: nee

Energielabel verwarming: A

Dit model van Intergas Xtreme is wat groter dan de Xtreme 30. Vandaar dat-ie niet in een keukenkastje past.

Maar er is nog een verschil: deze ketel scoort zeer goed op de energiezuinigheid van warm water. De Xtreme 30 scoort op dat onderdeel gewoon goed. Daar staat tegenover dat de prijs wel iets hoger is.

Toch verdienen beide cv-ketels het predicaat Beste uit de Test omdat hun totaal testoordeel hetzelfde is.

Voor alle ketels - dus ook voor beide apparaten - geldt sowieso dat het geen systemen zijn voor de 'handige thuisknutselaar.' Installatie door een deskundige is van levensbelang.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.