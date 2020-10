Wat is het beste koffiezetapparaat? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

De prijs van een goed koffiezetapparaat is gemiddeld zo'n 70 euro. Je hebt ze vanaf ongeveer 20 euro tot boven de 200 euro. De goedkoopste zijn vaak niet bepaald de beste.

Voor de duurdere exemplaren (boven de 100 euro) betaal je vaak meer vanwege een bepaald design. Bijvoorbeeld een retro look. Of voor een ontwerp waarbij het waterreservoir boven het filter is geplaatst.

De Consumentenbond test koffiezetapparaten op onder meer de kwaliteit van de koffie, temperatuur, warmhouden en snelheid. Er zijn in totaal 116 klassieke koffiezetapparaten getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een model van Braun is de Beste uit de Test. Een apparaat van Phillips is de Beste Koop.

NB.: Meerdere koffiezetapparaten waren de Beste uit de Test en de Beste Koop. We lichten hier de koffiezetapparaten uit die het laagst zijn geprijsd.

Beste uit de Test: Braun KF5120 BK IDCollection Prijs: 71 euro

Testoordeel: 8,1

Maximaal aantal (grote) kopjes: 10

Inhoud waterreservoir: 1,4 liter

Met deze Braun haal je een prima koffiezetapparaat in huis. Volgens het proefpanel is de kwaliteit van de koffie prima in orde en het gebruiksgemak blijkt ook uitstekend. Ontkalken is eenvoudig en Braun levert er een waterfilter bij.

Irritant nadruppelen van koffie gebeurt niet met de Braun vanwege de efficiënte druppelstop. Bovendien heeft dit apparaat een aromaregelaar om de koffiesterkte iets aan te passen.

Kleven er dan helemaal geen nadelen aan dit koffiezetapparaat? Jawel, uit de test blijkt dat-ie niet de snelste is. Het koffiezetten duurt even.

Beste Koop: Philips Daily HD7461/00 Prijs: 29 euro

Testoordeel: 7,9

Maximaal aantal (grote) kopjes: 10

Inhoud waterreservoir: 1,34 liter

De Philips Daily behoort tot een lijn van verschillende huishoudelijke apparaten voor in de keuken. In dezelfde serie zijn bijvoorbeeld ook een waterkoker en een blender verkrijgbaar. Er zijn verschillende kleur uitvoeringen en modellen met en zonder isoleerkan.

De Daily zet een goed kopje koffie dat ook prima op temperatuur is. Als je het deksel van het waterreservoir optilt tijdens het zetten, stopt de machine, wat erg handig kan zijn.

Maar wie dit apparaat écht goed schoon wil houden, moet daar wel net wat meer moeite voor doen; schoonmaken en ontkalken bleek niet zo makkelijk te gaan.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.