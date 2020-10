Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten, onder meer, voor 2050 nog zo'n zeven miljoen woningen in Nederland van het gas af. Een immense opgave. De komende periode belichten we in Mijn duurzame woning inspirerende voorbeelden van groene huizenbezitters en huurders. Deze week Jeroen Buis, die ruim 40.000 euro in zijn woning investeerde.

Duurzaamheid? Daar hadden we in 1992 nog nooit van gehoord. Jeroen Buis kocht in dat jaar een huis uit 1928. "Nog in originele staat, zoals een makelaar het graag noemt. Dus dan weet je het wel." Stap voor stap werd de tussenwoning in Bloemendaal eerst comfortabel en later vrijwel energieneutraal.

"Stom achteraf, dat je niet meteen alles goed aanpakt als je in een nieuw huis komt", zegt Buis. "Maar toen was ik nog helemaal niet bezig met CO2-uitstoot. Niemand trouwens. Verbeteringen aan huis gingen om comfort en kostenbesparing." De eerste ingreep was destijds dan ook: gaskachel eruit, cv-ketel erin.

“Het was hier amper warm te stoken, dus isolatie was in zes of zeven jaar terugverdiend.” Jeroen Buis

Pas later begon Buis met zijn sommetjes: "Van elke ingreep rekende ik het rendement uit en de terugverdientijd. Ik heb wiskunde gestudeerd, dat scheelt."

Van 2.500 naar 100 euro per jaar

Dubbel glas, dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie: "Het was hier amper warm te stoken, dus isolatie was in zes of zeven jaar terugverdiend." Zonnepanelen kocht Buis zeven jaar geleden via een landelijke inkoopactie.

"We waren in één klap onze elektriciteitsrekening kwijt. Per saldo kregen we geld terug." Trots opent Buis de meterkast bij de voordeur. "Kijk, de meter loopt terug. In 2005 verbruikten we 2.000 kuub gas en 5.000 kWh aan elektriciteit. Onze energierekening was toen ongeveer 2.500 euro per jaar; nu zitten we op zo'n 100 euro per jaar."

Jeroen Buis bij zijn combiblok. (Foto: Annelies Roon)

Alles bij elkaar investeerde Buis zo'n 40.000 euro in de verduurzaming van zijn woning, schat hij. "Dat klopt ongeveer met het onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving pas publiceerde. Maar wat daar niet helemaal in klopte, is de terugverdientijd. Die zou zo'n dertig jaar zijn, volgens het PBL."

“In 1992 was ik nog helemaal niet bezig met CO2-uitstoot. Niemand trouwens.” Jeroen Buis

"Daardoor zouden maar weinig mensen eraan beginnen. Maar dan vergeet je dat isolatie meteen geld oplevert, doordat je stookkosten omlaag gaan. En dat je huis meer waard wordt wanneer je een beter energielabel hebt. Het is dus nooit weggegooid geld."

Eerst isoleren, dan zonnepanelen

"Je leest vaak horrorverhalen over mensen die een warmtepomp hebben laten plaatsen 'vanwege de duurzaamheid' en vervolgens hun energierekening zagen verdubbelen. En ze hadden het nog hartstikke koud ook", zegt Buis. Dat komt, legt hij uit, doordat ze de dingen niet in de juiste volgorde deden.

"Eerst rondom isoleren, dan zonnepanelen op je dak. Daarna, wil ik iedereen adviseren, zou je je cv-ketel een jaar op maximaal 50 graden moeten zetten om te zien of je je huis warm kunt krijgen op een lagere temperatuur. Vaak heb je daar een aanvullende warmtebron voor nodig."

Bij Buis thuis werd dat vloerverwarming. "Installateurs zullen je vaak vertellen dat vloerverwarming niet kan wanneer je een houten vloer hebt, maar dat klopt niet", merkte Buis.

"Wanneer je een goed toegankelijke kruipruimte hebt, kun je tussen de balken in de ondervloer de buizen laten aanleggen. Dichter op elkaar dan normaal, omdat het water dat je gebruikt een relatief lage temperatuur heeft. Maar het kán wel. En daaronder moet je dan een isolatielaag aanbrengen. De installateur heeft hier drie dagen onder de vloer gelegen, maar we kunnen nu wel op onze sokken door het huis lopen."

Lucht-water warmtepomp

Na de vloerisolatie was het tijd voor de laatste stap: de warmtepomp. Buis sloeg weer aan het rekenen en koos voor een lucht-water variant. "Daar hoef je geen put voor te slaan, zoals bij een water-water variant. Dat geeft maar een hoop gelazer en verdien je niet terug."

"Bij een lucht-lucht warmtepomp, een reversible airconditioner eigenlijk, moet je per kamer units ophangen. Een combiblok gebruikt de buitenlucht om water mee te verwarmen, dat gewoon door onze oude radiatoren gaat. En door de vloerverwarming."