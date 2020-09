De vakantie is voorbij maar hoe fijn is het om dit vakantiegevoel nog even vast te houden en lekker te nazomeren in je eigen tuin? Vtwonen geeft vier budgetstylingideeën voor jouw tuin of balkon.

Rotan en hout

Gebruik veel rotan en hout. Met de juiste kleuren en materialen creëer je een heerlijke strandhuis sfeer in je eigen tuin. Dit natuurlijke moois past bij alle woonstijlen, kleuren en materialen. Wil je de komende jaren dus graag meewaaien met alle (buiten)trends, zonder steeds nieuwe buitenmeubels aan te schaffen, dan zit je met deze basis sowieso goed.

Rotan en houten meubels en accessoires voor je tuin zijn in allerlei soorten verkrijgbaar, maar je kan ook zelf je meubels maken. Dat scheelt geld, bovendien is het meteen een leuke klus voor het weekend. Ga bijvoorbeeld aan de slag met dit DIY zomerse ligbed, dat uitnodigt tot loungen, of maak dit zwarte speelhuisje. Een droom voor elk kind: een gezellige hut in de tuin waar je kunt spelen en je verstoppen en je je speelgoed nooit hoeft op te ruimen. Wat wil je nog meer?

Zomerse tafelstyling

Tijdens warme zomeravonden eten we het liefst buiten aan de tuintafel. Naast lekker eten, hoort daar natuurlijk een mooi gedekte tafel bij. Ook dat hoeft niet veel geld te kosten. Een zelfgemaakt kleed van een paar meter transparant linnen zorgt meteen voor een zomerse sfeer. Blank houten stoelen, wit servies, een grote vaas met bloemen of takken, geplukt uit je eigen tuin, en citrusfruit op tafel maken het compleet.

Verwarming voor je tuin

Met de juiste verwarming kun je zo lang mogelijk, ook in het najaar, van je tuin genieten. Een voorbeeld daarvan is een vuurschaal, die een heerlijk knisperend vuurtje geeft. Je kunt ook kiezen voor een stijlvolle terrashaard of een heater die je gemakkelijk en op een veilige manier aan een houten plafond kunt bevestigen.

Is het 's avonds nog aangenaam warm in de tuin? Dan is een veilige, duurzaam verantwoorde én betaalbare tafelhaard ook een goed idee. Een tafelhaard geeft mooie, dansende vlammen wanneer de avond valt en brandt ongeveer vier tot vijf uur.

Gebruik veel planten

Met planten tover je jouw tuin of balkon meteen op tot een groene oase. Zet een paar mooie planten in potten neer, die ook in het najaar goed bloeien. Heb je een saaie, witte muur over? Verticaal tuinieren is de trend dit najaar voor de tuin. Met deze vorm van tuinieren gebruik je gevels, of een saaie witte muur om planten op te laten groeien.

Je kunt een systeem om verticaal te tuinieren zelf maken, maar ze zijn ook kant-en-klaar te koop. Verticaal tuinieren is een slimme oplossing als je weinig ruimte hebt in je tuin voor allerlei potten en bakken, want hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van een 'loze' ruimte.