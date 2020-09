Wat is de beste inbouwkoelkast met vriezer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Veel merken verkopen vrijstaande- en inbouwkoelkasten. Een inbouwkoelkast koop je vaak in combinatie met een keuken. De koelkast wordt dan weggestopt achter een meubelpaneel. Zo vormt de koelkast één geheel met de keuken.

De Consumentenbond test inbouwkoelkasten met vriezer op onder meer koelvermogen, invriescapaciteit, gebruiksgemak en bewaartijd bij stroomstoring. Er zijn in totaal 189 koelkasten getest, waarvan 16 inbouwkoelkasten met vriezer.

Een inbouwkoelkast met vriezer van Siemens is de Beste uit de Test. Datzelfde model van Siemens is tegelijk Beste Koop omdat de prijs/kwaliteitverhouding erg goed is.

Beste uit de Test en Beste Koop : Siemens KI86SHD40 Prijs: 1.179 euro

Testoordeel: 8,6

Energielabel: A+++

No frost-vriezer: Nee

Met deze Siemens haal je een koelkast in huis die een uitstekend koelvermogen heeft. Hij is bovendien lekker zuinig. En heel veel geluid produceert dit apparaat niet.

Deze koelvriescombinatie beschikt over lowFrost, waardoor ontdooien minder vaak nodig is. De koelkast is via de Home Connect-app via een smartphone of tablet te bedienen.

Minpuntje is dat invriezen van grote hoeveelheden lang duurt zonder de supervriesfunctie.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.