Het is makkelijk en snel om iets te kopen, maar veel dingen kun je ook zelf thuis maken. Van schoonmaakmiddelen en badkamerproducten tot jam: wat brouwt, knutselt, smelt en lijmt Nederland allemaal achter de voordeur? Charlotte maakt zeep.

Wie: Charlotte Bax (30) uit Hengelo

Heeft gemaakt: Eigen zeep

Dat duurt: Een half uur bereiden en zes weken wachten

En kost: Zo'n 15 euro voor twaalf stukken basiszeep

Wat heb je nodig om zeep te maken? Natriumhydroxide

Gedemineraliseerd water

Basisvetten zoals olijfolie, kokosolie en sheabutter

Gedroogde kruiden, bloemen of andere bonustoevoegingen

Pan

Glazen en bakjes van glas, porselein of rvs

Glazen maatbeker

Maatlepels

Weegschaal

Garde of staafmixer

Zeepmal

Mes

Veiligheidsbril, handschoenen, lange kleding

Er komen twaalf stukken zeep uit één 'zeepcake'. (Foto: Charlotte Bax)

Dat ziet er lekker uit, wat voor zepen maak je?

"Ik maak elke keer een andere zeep, ik hou ervan om te experimenteren. Het voelt hetzelfde als taarten bakken: er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Mijn zeepmal heeft ook dezelfde vorm als een cakeblik, daarom noem ik het hele product ook een 'zeepcake'."

"Ik heb een keer zeep met een vulling van lavendel gemaakt, een zoutzeep, zeep met gedroogde bloemen, zeep met kruiden… Je kunt ook gave zepen maken met kleurstoffen en parfums, maar ik hou het liever natuurlijk. Het is weer net als met taarten: je hebt ze met pure ingrediënten, of bewerkte."

Koop je nog wel eens zeep?

"Nee, bijna nooit meer. Zeep maken is makkelijk als je het eenmaal onder de knie hebt en je doet lang met de stukken."

"Het is echt een hobby geworden. Ik doe het nu een jaar of vier, vijf. Het is een compleet nieuw proces wat je leert. De instructies moet je goed opvolgen, net als bij een recept. Er komt ook aardig wat scheikunde bij kijken, dat vind ik leuk."

Hoe ga je aan de slag?

"Als je eenmaal alles in huis hebt, kost het maar een half uur om de zeep te maken. Ik gebruik aparte pannen en schalen, want je werkt met natriumhydroxide: een agressieve stof. Daarom moet je echt veilig te werk gaan: lange kleding aan, handschoenen en een bril."

"Het basisproces is telkens hetzelfde: je mengt het gesmolten vet in de juiste verhouding met de natriumhydroxide. De natriumhydroxide moet eerst oplossen in het gedemineraliseerd water. Het mengen kan in twee minuten met een staafmixer, of je kunt lekker langzaam werken door met een garde te kloppen. De stoffen gaan met elkaar reageren, waardoor er een verzepingsreactie ontstaat."

"Aan die basis kun je alles toevoegen wat je wilt. Klei, gedroogde bloemen, kruiden, essentiële oliën. Dan giet je het in de mal. Na een paar dagen haal je het uit de mal en laat je het zes weken uitharden."

Is zo'n zelfgemaakte zeep hydraterend?

"Ja, zeep is van zichzelf al hydraterend omdat er glycerine ontstaat door de verzepingsreactie. Soms voeg ik wat meer olie toe dan nodig, zodat de zeep nog wat extra verzorgend wordt."

Wat zijn de beste tips die je kunt geven voor het maken van zeep?

"Draag veiligheidskleding en neem er rustig de tijd voor. En je kunt veel ingrediënten uit je keukenkast gebruiken: vanille, cacao, zonnebloemolie."

"Het hoeft niet duur te zijn. Demiwater koop je voor een paar centen bij de supermarkt. De natriumhydroxide kun je online bij winkels vinden die brouwproducten verkopen, want in die sector wordt het gebruikt als schoonmaakmiddel. Ook kruiden en gedroogde bloemen zijn niet duur."