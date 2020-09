Wat is er fijner dan wakker worden in een luxe hotelkamer met een uitgebreid ontbijt op bed? De rijke aankleding van zo'n hotelkamer - chique materialen en volop glas - werkt ook wonderbaarlijk imponerend in je eigen slaapkamer. Vtwonen geeft een paar stylingideeën.

Een goed bed



In een luxe hotelkamer staat vaak een enorm, mooi bed dat, als je geluk hebt, ook nog lekker ligt. Neem daarom de tijd om op zoek te gaan naar het ideale bed voor je slaapkamer.

Heb je een perfect exemplaar gevonden? Maak je bed dan vervolgens rijkelijk op, met twee losse dekbedden, die je voor een speelser effect op kan maken met twee verschillende dekbedovertrekken. Sla je dekbedden vervolgens een stukje terug. Maak het compleet met een sprei en een flinke stapel zachte kussens. Dat geeft je bed net dat beetje extra.

Maak je bed rijkelijk op met twee losse dekbedden, die je op kan maken met twee verschillende dekbedovertrekken. (Foto: vtwonen)

Apart zitje

In een hotelkamer vind je ook vaak een apart plekje om te zitten. Een fauteuil hier, een tafeltje daar. Door een paar luxe fauteuils en een subtiele salontafel neer te zitten, creëer je de ideale zitplek, waar je de dag 's ochtends met een kop koffie kan beginnen.

Genoeg opbergruimte

Als je het hotelgevoel in je eigen slaapkamer wil creëren, is het belangrijk dat de kamer fris en opgeruimd is. Genoeg opbergruimte komt daarom goed van pas. Wat dacht je van een inloopkast?

Als je een lege ruimte naast de slaapkamer over hebt, kun je daarvan gemakkelijk een inloopkast maken. Geen ruimte over? Plaats dan een of meerdere kasten tegen de muren en hang een paar wandplanken op. Daarnaast zijn grote letterbakken ideaal, daar kun je veel accessoires in kwijt. Vergeet voor het luxe gevoel ook niet een mooie spiegel neer te zetten of op te hangen.

Frans balkon

Sommige hotelkamers zijn bevoorrecht met een romantisch Frans balkonnetje. Heb jij thuis zo'n balkon grenzend aan de slaapkamer? Voorzie het van een of twee luxe loungestoelen, waar je heerlijk op kan relaxen.

Muurkunst

De muur in de slaapkamer is een blanco canvas, waarop je je creativiteit de vrije loop kan laten. Een paar lijsten met bijzondere prints, of een groot beschilderd linnen doek vangen direct alle aandacht. Maar je kunt ook kiezen voor behang als muurvullend kunstwerk. Ga jij voor de simpele look of liever voor een origineel, handgetekende dessin op de muur? Een metamorfose in je slaapkamer is zo gepiept met nieuw behang.