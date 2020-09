Wat is het beste stoomstrijkijzer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Bij het strijken wil je dat kreukels zo eenvoudig mogelijk uit je kleding verdwijnen. Een goed stoomstrijkijzer helpt daarbij. Zo wordt strijken makkelijker als de zool van het strijkijzer de juiste vorm heeft en het snoer lang genoeg is. Strijk je veel? Dan kun je in plaats van een stoomstrijkijzer ook kiezen voor een (vaak duurdere) stoomgenerator.

De Consumentenbond test strijkijzers op onder meer gladstrijken, levensduur en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 21 strijkijzers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een strijkijzer van Philips is de Beste uit de Test. Een model van Braun scoort net zo goed als de Philips en heeft daarnaast ook een hele mooie prijs. Deze is daarom naast de Beste uit de Test tegelijk ook de Beste Koop.

NB.: Er kwamen meer strijkijzers als Beste uit de Test. We lichten hier de strijkijzers uit die het laagst geprijsd zijn.

Beste uit de Test: Philips GC4556/20 Azur Prijs: 62 euro

Testoordeel: 7,7

Stoomhoeveelheid: 27 g/min.

Inhoud waterreservoir: 308 ml

Met deze Philips haal je een goed en degelijk stoomstrijkijzer in huis. Vooral lichte stoffen kun je goed en makkelijk gladstrijken. Met zwaardere stoffen en katoen heeft hij wat meer moeite.

Je kunt met dit apparaat lang stomen. De zool glijdt soepel over de stof en het snoer is flexibel en lang genoeg om prettig mee te werken. De zool is daarnaast krasbestendig en het strijkijzer komt heel goed door de levensduurtest.

Een nadeel is dat de handleiding erg kleine lettertjes heeft en wat slecht leesbaar is.

Beste Koop & Beste uit de Test: Braun SI 3030 PU TexStyle 3 Prijs: 34 euro

Testoordeel: 7,7

Stoomhoeveelheid: 31 g/min

Inhoud waterreservoir: 274 ml

Dit model van Braun bewijst dat een goed strijkijzer niet duur hoeft te zijn. Hij scoort even hoog als de Philips, maar is een stuk goedkoper. Hij is daarom de Beste Koop én Beste uit de Test.

Dit model heeft een broertje die technisch gelijk is en alleen een andere kleur knoppen heeft, de SI 3031 PU TexStyle 3.

Gladstrijken van lichte stoffen en katoen doet deze Braun goed. Met zware stoffen heeft hij, net zoals de Philips, wat moeite.

De levensduur van dit strijkijzer is prima. Het is een degelijk apparaat met een krasbestendige zool. De zool glijdt ook soepel over de stof en het snoer is lang genoeg en slim geplaatst. Je hebt daar dus geen last van tijdens strijken.

Een nadeel is dat de bedieningsknoppen niet zo handig werken. Ook is de handleiding wat onduidelijk.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.