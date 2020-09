Zelf zorgen voor minder afval in huis kan een opgave zijn als je gewend bent om gewoon in de supermarkt al je inkopen te doen. Hoeveel tijd en moeite kost het om afvalverbruik te verminderen? We vragen het, in de door MilieuCentraal georganiseerde Week zonder Afval, aan drie Nederlanders die een poging wagen.

Wie: Sunita Berkman (43)

Woont in: Maarn

Let op afvalgebruik sinds: Kind op school hoorde over de plastic soep

"Toen mijn oudste kind op school over de plastic soep in de oceaan hoorde, maakte dat veel indruk op hem. Het was voor mijzelf ook een schok, ik besloot aan de slag te gaan in huis. Wat gebruikten we elke dag waar plastic om heen zit? Ik ging het opschrijven: shampooflessen, broodzakken, boterkuipjes, limonadeflessen. Toen ben ik gaan googelen naar alternatieven."

"Ik kreeg meteen inspiratie: shampoobars, tandpastatabletten en voor brood en groenten kun je katoenen zakken kopen en zelf naar een winkel meenemen. Vlees haal ik in eigen bakjes bij de slager. Daar zitten voordelen aan: ik ondersteun een lokale onderneming en het is lekkerder vlees. Maar het nadeel is dat het duurder is."

"Al het uitzoeken van en omschakelen naar leven met minder afval kost tijd, maar het kan wel. We zitten nu met ons gezin, dat uit vijf personen bestaat, op één zak plastic-blik-pak en één zak restafval per week. Mijn jongste van vier jaar is er al helemaal aan gewend. 'Niet kopen mamma, daar zit plastic omheen', zegt ze weleens in de supermarkt."

'Er ging een wereld voor me open toen ik alternatieven ging zoeken.' (Foto: Privécollectie)

Wie: Nelian Meijer (55)

Woont in: Haren

Let op afvalgebruik sinds: Tien jaar geleden

"Ik probeer zoveel mogelijk zelf te kweken en te bakken in plaats van verpakte producten te kopen. Die verpakte koeken, daar zit zoveel plastic omheen. Ik bak gewoon mijn eigen cake. Ik kweek zelf groenten en ik heb een appelboom. Dat scheelt allemaal. Ik vind tuinieren niet eens heel leuk, ik kijk liever een goede film, maar ik doe het voor het milieu. We leveren nu één zak plastic-blik-pak in per drie weken en een klein zakje restafval."

"Ik vind het mooi dat de consument verschil kan maken, want shampoobars liggen nu bij sommige supermarkten in de winkel omdat we vaker nee zeggen tegen flessen. Maar ik voel ook onmacht. Waarom gebruiken de maatschappij en de bedrijven zoveel plastic, terwijl we weten dat het niet goed is? Je probeert ertegenin te gaan, maar je voelt je klein."

Nelian vermijdt veel afval door haar moestuin te gebruiken. (Foto: Privécollectie)

Wie: Estia Vonken (45)

Woont in: Den Dolder

Let op afvalgebruik sinds: Een jaar

"Ik ergerde me al een poosje aan de hoeveelheid plastic afval dat ik thuis weg moest gooien. Toen mijn supermarkt vorig jaar tien dagen dicht ging, nam ik dat als aanleiding om aan de slag te gaan. Nu fiets ik eens in de twee weken naar een verpakkingsvrije winkel in Amersfoort om daar boodschappen te doen. Ook ga ik wekelijks naar de markt, slager, bakker en groenteboer, met mijn eigen bakjes en broodzak. Al met al hebben we, mijn man, twee kinderen en ik, nu één zak plastic-blik-pak per twee weken."

"Er gaat wel veel tijd zitten in het omfietsen en koken. Voorgesneden groenten koop ik niet meer. Maar kies je voor gemak, of voor het milieu? Ik kwam pas de eigenaar tegen van een sushirestaurant waar ik soms bestel, en noemde dat er zoveel plastic meekomt. Nu mag ik mijn eigen bakken inleveren. Zulke gesprekken zijn mooi. Veel mensen weten niet dat het ook anders kan, maar het kan echt."

Estia bij de verpakkingsvrije winkel in Amersfoort. (Foto: Privécollectie)