Wat is het beste traphekje? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Bij traphekjes draait het natuurlijk om veiligheid. Het hekje zelf moet vooral stevig en veilig zijn. Maar het hekje moet uiteraard ook op de juiste manier gebruikt en bevestigd worden.

De Consumentenbond test traphekjes grondig op veiligheid, maar kijkt ook naar het gebruiks- en installatiegemak. Er zijn in totaal 39 traphekjes getest die goed verkrijgbaar zijn.

Twee modellen van Safety 1st doen het goed. Een traphekje van dit merk is Beste uit de Test. Maar ook de Beste Koop is van Safety 1st.

NB: Er kwamen meer traphekjes als Beste uit de Test. We lichten hier het traphekje uit dat het laagst is geprijsd.

Beste uit de Test: Safety 1st Pressure fit flat step Richtprijs: 49 euro

Testoordeel: 8,3

Type hekje: spijlenhekje

Hoogte van het hekje: 73 centimeter

Dit spijlenhekje van Safety 1st is van metaal. Hij heeft een vast frame met daarin het deurtje dat open en dicht kan. Het hekje komt goed door alle veiligheidstests, zelfs de extra zware botstest.

Hij is erg makkelijk in het dagelijks gebruik. Je kunt hem met één hand eenvoudig openen of sluiten. Handig als je met een kind op de arm loopt.

De breedte van het hekje is minimaal 73 centimeter en maximaal maar 80 centimeter. De kleine maximale breedte kan een nadeel zijn. Er zijn wel verlengstukken verkrijgbaar, maar die moet je er los bijkopen.

Er bestaat een klein risico om over het frame te struikelen, maar het zit laag bij de grond en de hoeken zijn afgevlakt.

Beste Koop: Safety 1st Metaal wit traphek/Wall Fix Meta(a)l wit Richtprijs: 29 euro

Testoordeel: 8,0

Type hekje: spijlenhekje

Hoogte van het hekje: 71 centimeter

Het hekje met de beste prijs-kwaliteitverhouding is ook van Safety 1st. Net als de Beste uit de Test is ook dit spijlenhekje van metaal. Met de veiligheid zit het goed; het hekje doorstaat alle veiligheidstests, inclusief de extra zware botstest.

Hij is makkelijk in het dagelijks gebruik, maar wel wat lastig in elkaar te zetten. De minimale breedte is 62 centimeter en de maximale breedte is 102 centimeter.

Let op: dit hekje wordt ook verkocht onder de naam Wall Fix Meta(a)l wit.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.