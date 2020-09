Als je veel vanuit huis werkt, komt een stijlvol ingerichte werkplek met een fijn bureau en goede verlichting goed van pas. Kun je wel wat hulp bij de inrichting van je werkplek gebruiken? Vtwonen geeft een paar stylingtips voor de ideale thuiswerkplek.

Begin met een goed bureau

Bij een werkplek hoort natuurlijk een goed bureau of een goede tafel. Kies een exemplaar dat bij je stijl past of maak zelf dit wandbureau van berken multiplex. Als je veel ruimte hebt, kun je hem makkelijk extra lang maken.

Zorg er wel voor dat je bureau of tafel opgeruimd is. Dat zorgt voor meer rust in je hoofd. Onnodige spullen kun je het beste opbergen achter kastdeuren of in een paar manden.

Zorg voor sfeer

Toch hoef je je werkplek niet in te richten als een ongezellig kantoor. Stop boeken en tijdschriften die je inspireren niet weg, maar laat ze zien in bijvoorbeeld een mooi rek of in een open kast.

Hang ook een paar posters en foto's aan de muur voor meer sfeer op je werkplek. Dan wordt die net even anders en persoonlijker en bovendien een plek waar creatieve ideeën bedacht kunnen worden.

Verlicht je werkplek goed

Werken in een te donkere kamer vindt niemand fijn. De kleine lettertjes wil je goed kunnen lezen en daarnaast heeft licht invloed op je productiviteit. Ook kan goede verlichting vermoeidheid en hoofdpijn voorkomen. Daglicht is een van de belangrijkste lichtbronnen, maar denk wel bewust na over hoe je gaat zitten.

Tijdens je werk heerlijk wegdromen en naar buiten kijken? Liever niet. Als je met je gezicht naar het raam werkt, is het contrast tussen het heldere buitenlicht en je computer- of laptopscherm veel te groot. Je ogen moeten zich steeds aanpassen, wat zorgt voor (oog)vermoeidheid. Zorg ervoor dat je niet dwars ten opzichte van het raam zit. Ook is het verstandig om niet te dicht bij het raam te gaan zitten.

Voeg planten toe

Planten doen het overal goed en dus ook op je werkplek. Planten zijn sfeermakers, zuiveren de lucht en zorgen voor een betere akoestiek in huis.

Maar wist je dat ze ook kunnen bijdragen aan de productiviteit en stress kunnen verlagen? Zet je favoriete planten in een mooie pot, op een plantenstandaard of hang ze op.