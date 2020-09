Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten.

Wie : Wimke Tolsma (40)

: Wimke Tolsma (40) Heeft ge maakt : Een schommel

: Een schommel Dat duurde : Een half uur

: Een half uur Prijskaartje: Ongeveer 10 euro

Hoe kwam je op dit idee?

"Mijn kinderen lieten speelgoed wat meer staan en toen dacht ik: ik ga een schommel maken, daarvoor ben je nooit te oud. Ik vind het zelf ook leuk, want de schommel is tegelijkertijd een onderdeel van ons interieur: hij hangt op onze veranda. Zo is het ook een extra zitplaats voor een niet al te zware volwassene."

Hoe moeilijk is het om een schommel te maken?

"Het is heel makkelijk. Ik had net een boormachine gekocht en ik dacht: dit is iets wat ik echt wel zelf kan maken. Ik heb geen ophangsysteem gebruikt of geboord in het dak, het touw voor de schommel is gewoon over de balken van onze veranda geslingerd. Het zit bij ons heel stevig; zelf zou je dat goed moeten bekijken of toch kiezen voor een ophangsysteem."

Wat heb je nodig voor deze schommel? Een stuk steigerhout

Een rol Sisal-touw van 20 meter

Schuurpapier

Houtboor

Eventueel een kussen en riemen

Steigerhout is zacht, daarom is boren niet moeilijk. (Foto: Privécollectie)

Hoe heb je de schommel in elkaar gezet?

"Bepaal eerst welk formaat schommel je wilt. Ik heb voor een lengte van 80 centimeter gekozen, zodat er twee kinderen op kunnen zitten. Het hout heb ik laten zagen bij een bouwmarkt. Ik heb gekozen voor steigerhout, daar is goed in te boren en het heeft een prima dikte. Ik zou niet voor te dun hout gaan."

"In de plank boor je vier gaten met een houtboor. Je hoeft echt geen expert te zijn om dat te doen. Ik heb een boor van 16 millimeter gebruikt. Boor niet te dicht bij de randen, anders gaat het hout splijten. Na het boren heb ik alles geschuurd, zodat er geen scherpe randjes aan zitten."

“Je zou de schommel kunnen verven of lakken. Dat zou ik wel doen als de schommel nat kan worden.”

"Ik heb voor Sisal-touw gekozen met 8 millimeter doorsnee. Je zou ook zeiltouw kunnen kiezen, maar dat moet je afbranden, dat is wat lastiger. Knip het in tweeën en steek een deel door een boorgat. Maak onderaan een knoop, slinger het touw over de balk of tak en maak het aan de andere kant weer vast."

"Je zou de schommel kunnen verven of lakken, maar dat heb ik niet gedaan. Ook heb ik 'm niet behandeld met beits, omdat hij bij ons onder een afdak hangt. Dat zou ik wel doen als de schommel nat kan worden. Zelf heb ik een kussen gekocht en die met riemen aan de plank vastgemaakt."

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"Goed schuren, want je wil geen splinters. Boor op een ondergrond en niet op een tafel, want je boort zo door de plank heen. Het voordeel van een schommel met knopen is dat je 'm ook zo weer los kunt maken en kunt verplaatsen. Als je de schommel echt ergens aan vast wil maken, zul je moeten werken met karabijnhaken, die je vastmaakt in het plafond of aan een tak."