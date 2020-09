Een tuin is nooit af, en na een zomer vol bloei en oogst staan er weer nieuwe klussen te wachten. Zaadjes oogsten voor volgend jaar bijvoorbeeld, de hortensia's kortwieken en de vogels enthousiasmeren voor een winter in jouw tuin. Tuinman Lodewijk Hoekstra geeft tuintips.

Het groeiseizoen is voorbij, en dus kun je september goed gebruiken voor tuinklusjes die zich het beste laten omschrijven als 'rommelen', zegt tuinman Lodewijk Hoekstra.

“Bestrating wordt veel te heet in de zomer en zo kun je niet eens van je tegeltuin genieten, hoe mooi je de tegels ook vindt.” Lodewijk Hoekstra, tuinman

Bloemen wegknippen

Je kunt grote, uitgebloeide bloemen nu uit de tuin halen, zoals de hortensia. Hoekstra: "Ik laat ze graag staan, want uitgedroogde bloemen zorgen juist voor een mooi winters beeld. Takjes, blaadjes; laat ze lekker liggen, want ze trekken dieren aan die je juist wil in de tuin, zoals wormen. Een beetje vegen is genoeg."

De droogte vóór zijn

Extreme regenval en extreme hitte: wen er maar aan. "We kunnen nu onze tuin vast weerbaar maken voor deze omstandigheden die we door klimaatverandering zullen blijven tegenkomen."



Zaag bijvoorbeeld je regenpijp een stuk af, en laat het regenwater in de grond lopen, in plaats van in de riolering. "Door de extreme regenval raakt het riool overbelast en het grondwaterpeil wordt juist te laag door de extreme hitte. Dit is een kleine maatregel die iedereen kan nemen."

Je tuin verharden: die trend verandert langzaam maar zeker. Hoekstra: "Tuincentra scoorden een recordomzet tijdens de lockdown en je ziet dat mensen hartstikke positief staan tegenover vergroenen van tuintjes. Dat is ook logisch: bestrating wordt veel te heet in de zomer en zo kun je niet eens van je tegeltuin genieten, hoe mooi je de tegels ook vindt."

De laatste klaprozen bloeien nog, en de zaadjes kun je nu oogsten, drogen en opnieuw planten. (Foto: NU.nl/Mirjam Smits)

Zaadjes oogsten

De bloemen raken uitgebloeid, en dus is het tijd om de zaden uit je planten verzamelen, te drogen en ze later in het jaar te zaaien. Planten geven hun zaad weg als ze zijn uitgebloeid, zoals de zonnebloem, klaprozen, korenbloemen, goudsbloemen en kamille.

Hoekstra: "Je kunt nu de zaden en zaaddozen verzamelen en drogen. Planten die je liever niet opnieuw in je tuin wil, daarvan kun je de zaadjes beter helemaal verwijderen, zoals distels en paardebloemen. Maar een netheidscomplex in de tuin; dat hoeft niet. Een paar paardebloemen zijn te gek voor bijen en insecten."

Snoei niet te vroeg

Hoewel het nog warm kan worden, is een hittegolf niet waarschijnlijk. Dat is belangrijk om te weten, want met snoeien kun je beter nog even wachten tot je zeker weet dat het niet meer heet wordt. Snoeien kan prima na de langste dag, maar niet tijdens een warme periode. Dat kan brandwonden aan de struiken veroorzaken, aldus Hoekstra.

De vorm die je nu aan heggen, struiken en bomen geeft; die blijft grotendeels zo voor de hele winter. Een boom is de tuin is leuk, en elke tuin moet minstens één boom hebben, aldus de tuinman, maar als-ie te groot wordt kan dat problemen met de buren opleveren. "Een ceder bijvoorbeeld, die koop je als schattig boompje maar kan wel 30 meter worden."Om buurtbewoners tegemoet te komen kun je bomen nu terugsnoeien zodat er meer licht is in de winter."

Het broedseizoen is voorbij; nu kun je nestkastjes schoonmaken. (Foto: NU.nl/Arnold Bruin)

Een vogelparadijsje

Het broedseizoen is eind september echt voorbij, en dus kun je de gebruikte nestkasten en vogelhuisjes in de tuin schoonmaken. Zijn ze onbewoond gebleven deze zomer? Hang het nestkastje dan op een andere plek, en zorg dat die plek veilig is voor katten.

Een bak water in de tuin vinden vogels fijn om in te baden, en laat de struiken en heggen met besjes staan voor de vogels. Voor vetbollen is het nu nog te vroeg.