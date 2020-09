Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten.

Wie : Stephanie Franken (30)

: Stephanie Franken (30) Heeft gebouwd : Een bed van pallets

: Een bed van pallets Dat duurde : Ongeveer vijf uur

: Ongeveer vijf uur Prijskaartje: Circa 120 euro

Is het lastig om zelf een bed te bouwen?

"Nee, dit bed is heel makkelijk te bouwen. Je hoeft er niet eens voor te boren en te zagen. Ik wilde graag zelf een bed maken, omdat ik mijn geld liever aan een goed matras wil besteden dan aan een bedombouw. En ik vond de bedden die ik tegenkwam niet mooi. Ik kwam wel bedden tegen van hout en pallets, maar toen dacht ik: dat kan ik zelf ook maken."

Puur en onbewerkt voor jou, dus.

"Ja, ik wilde het simpel houden, zodat je eromheen nog van alles kan qua inrichting. Ik heb er nu twee oude houten deuren achterstaan, die bijna weggegooid werden toen ik langs een garage liep."

Ligt het bed lekker?

"Heel lekker! Ik merk geen verschil met liggen op een lattenbodem. Ik hou ook wel van een stevig bed en matras. Veel mensen denken dat een palletbed niet lekker ligt, maar ik heb niet eens zo'n goede rug en het ligt prima. Volgens mij is het het matras wat telt."

Wat heb je nodig voor dit bed? Acht pallets

Schuurpapier en eventueel een schuurmachine

Meubelviltjes

Schaar

De basis van het bed is simpel: vier pallets, twee lagen. (Foto: Privécollectie)

Hoe heb je het bed in elkaar gezet?

"Ik heb eerst de afmetingen bepaald. Mijn matras is 2 meter lang en 1,60 breed. Daarom ben ik op zoek gegaan naar pallets van 1 meter lang bij 80 centimeter breed. Daarvan heb ik er acht gekocht. Nieuwe, want ik wilde graag frisse pallets."

"De pallets heb ik allemaal met de hand geschuurd. Daar was ik wel zo'n drie uur mee bezig. Het is natuurlijk belangrijk dat er geen scherpe randjes uitsteken. Daarna heb ik vilt voor meubels op maat geknipt en onder de hoeken aangebracht. Zo raakt de vloer niet beschadigd als ik het bed verschuif om schoon te maken"

"Ik heb de pallets gewoon naast en op elkaar gelegd en niet onderling vastgemaakt. Mijn matras is zo zwaar, dat dat goed kan. Het is een solide geheel geworden. Onder het matras heb ik een matrasbeschermer liggen."

Wat zijn je belangrijkste tips?

"Ik wilde zelf geen rand om het matras heen om spullen op te leggen, dat leek me niet prettig met in- en uitstappen. Door twee pallets op elkaar te leggen, heb ik opbergruimte gecreëerd. Ik kan er van alles in kwijt, mijn boeken, mijn schoenen. En als ik 's avonds mijn laptop wegleg, schuif ik 'm zo onder me."

"Veel mensen vragen zich af of het niet een stofnest is en moeilijk is schoon te maken. Maar dat is juist niet zo. De stofzuiger kan er precies in, omdat het open is. Dat heb je bij een boxspring niet."