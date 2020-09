Het schooljaar gaat bijna beginnen! Hoog tijd om de kinderkamer klaar te stomen voor het nieuwe jaar. Een goed bed en een bureau mogen natuurlijk niet ontbreken. vtwonen geeft vijf stylingideeën voor de kinderkamer.

Houd het licht en luchtig

Is de kamer van je zoon of dochter niet groot? Zorg er dan voor dat je de kamer zo licht mogelijk houdt. Houd vast aan een neutraal kleurenpalet om de ruimte samenhangend, licht en luchtig te houden. Daarnaast laten spiegels een kleine ruimte groter lijken. Naast één grote kast, voor voldoende opbergruimte, kun je te veel grote kasten beter vermijden. Open planken of rekjes houden de kinderkamer luchtig.

Maak ruimte vrij met een hoog bed

Een andere oplossing voor een niet al te grote kinderkamer is een hoog bed. Door een hoogslaper in de kinderkamer te plaatsen, komt er onder het bed ruimte vrij voor een bankje, een bureau, kledingkast of een fijne speelplek.

Creatieve ouders kunnen er ook voor kiezen om een bed zelf te maken. In dit zelfgemaakte bed van multiplex, kunnen knuffels en boeken mooi in het zicht aan het hoofdeinde, kleding erachter en overig los spul in de lades. Het enige wat je voor het zelfgemaakte bed nodig hebt is multiplex, schroeven, verf, lak en gereedschap.

Gebruik humor

In een kinderkamer hoeft het allemaal niet zo strak en serieus. Een leuk of grappig item geeft de ruimte juist een speels karakter. Houdt je kind van dieren? Er zijn tegenwoordig een heleboel leuke accessoires, muurstickers en prints met dieren erop. Blijf wel bij één thema, dat zorgt voor rust en een duidelijk uitgangspunt.

Plaats planten

In een kinderkamer zie je niet vaak planten terugkomen. Toch hebben ze een positief effect op ons en dus ook op onze kinderen. Planten werken luchtzuiverend en kunnen voor een betere concentratie en gemoedstoestand zorgen. Let er wel op dat je plant niet giftig is en zet hem op een plek waar je kind niet makkelijk bij kan. Een van de planten die mooi is én weinig verzorging nodig heeft, is de hangplant scindapsus. Dat geldt ook voor onder meer de monstera deliciosa (gatenplant) en bananenplant.