Mottige vloerbedekking eruit, visgraatvloer erin. Vergeelde kozijnen strak in de zwarte hoogglanslak, en in plaats van een aparte keuken een kookeiland en grote openslaande deuren naar de tuin. Wie houdt er niet van een spectaculaire woningmake-over? Beitske de Jong verzamelt ze op de populaire Instagram-pagina Funda Makeovers.

House flipping heet het: een bouwval of gedateerd huis kopen, dat verbouwen en inrichten volgens de laatste trends, en vervolgens weer op de markt zetten voor een flink hoger bedrag.

Funda houdt die data niet bij, vertelt de huizenwebsite desgevraagd. Wie ze wel bijhoudt, is Beitske de Jong. Een hobby die dankzij de coronacrisis een vlucht nam, vertelt ze: op het hoogtepunt van de lockdown begon ze intensief Funda af te speuren naar 'geflipte' huizen. Ze zet de voor-en-nafoto's op haar Instagram-pagina Funda Makeovers, waar ruim 89.000 volgers verlekkerd door de metamorfoses scrollen.

“Zwarte keukens zijn in, net als zwarte metalen deuren met veel glas of zwarte stopcontacten.” Beitske de Jong

De visgraatvloer is een absolute topper, vertelt De Jong. Ook ruimte creëren is een trend: niet-bruikbare elementen als een schouw worden weggewerkt, overal hangen spotjes, voor een keuken komt vaak een badkamer óf extra (slaap)kamer in de plaats, of het wordt bij de woonkamer getrokken voor meer ruimte. De Jong: "De tuinen worden heel vaak betegeld. Zwarte keukens zijn ook in, net als zwarte metalen deuren met veel glas of zwarte stopcontacten. Wat vooral opvalt: er komt heel veel geld bij!"

Deze woning aan de Utrechtse Adriaan van Ostadelaan werd binnen vier maanden verbouwd en opnieuw aangeboden. Van €525.000 (oude vraagprijs) naar €699.000 (nieuwe vraagprijs). (Foto: Funda)

Een opnieuw betegelde tuin aan de Verdistraat in Den Haag. Van 250.000 euro (oude vraagprijs) naar 425.000 (nieuwe vraagprijs). (Foto: Funda)

'Voor die paar tientjes extra hypotheek per maand ga ik niet zelf klussen'

Peter Viveen is bouwkundig ingenieur bij Verbouwkosten.com. De 'flippers' hebben goed in de gaten wat de goegemeente mooi vindt, vertelt hij. "Het eerste waar kijkers op letten zijn strak gestucte, witte muren, een sjieke maar neutrale keuken, en een moderne badkamer."

De woningmarkt is zo overspannen dat kopers meteen willen toeslaan, zegt Viveen. "Als er een verbouwd, modern huis op Funda staat, denken consumenten al snel: voor die paar tientjes hypotheek per maand ga ik niet zelf klussen."

De kunst is kijken naar de gemiddelde prijs per vierkante meter, zegt Viveen. "Als die lager is dan de gemiddelde vierkantemeterprijs in die woonplaats, is het aantrekkelijk om te gaan kopen en verbouwen."

Vervolgens gaat een team aan de slag: hoekjes worden weggehaald zodat een vloer makkelijk te leggen is, obstakels verdwijnen zodat er meer woonoppervlakte komt en in plaats van authentieke elementen te herstellen, worden ze verwijderd of verstopt. "Vaak houden ze nog een paar dingen in ere, zoals een glas-in loodraampje, om in de advertentie te kunnen zeggen dat er originele elementen in het huis staan."

De Jong: "Gekochte huizen staan binnen een half jaar alweer op Funda: zo hoeft de eigenaar geen overdrachtsbelasting te betalen."

Het huis aan de Spaansevaartstraat in Haarlem kreeg een make-over. Van 265.000 euro (oude vraagprijs voor 82m2) naar 499.000 euro (nieuwe vraagprijs voor 114m2). (Foto:Funda)

'Instagram-account laat je een beetje dromen over je toekomstige huis'

Elke dag komen er tips van volgers binnen, en ook woningplatform Walter Living is behulpzaam: dat ontwikkelde een Chrome-tool: 'Betrap de Makelaar', waarmee je als huizenzoeker kunt zien of een huis al eens op de markt geweest is.

De hobby van De Jong kost best veel tijd, geeft ze toe. Elke avond zet ze een verse make-over online. "We houden van deze plaatjes. Ze laten je een beetje dromen over je toekomstige huis of over de overwaarde die je misschien ook zelf kunt krijgen."

Influenceren en er geld mee verdienen, hoeft De Jong niet. "Dat zou kunnen met dit aantal volgers, maar ik wil het niet. Er zijn al zo veel partijen die geld verdienen aan de woningmarkt en aan jouw koophuis. Ik heb een baan, en dit doe ik omdat ik het leuk vind."

Een likje verf en een moderne badkamer. Dit huis aan de Valkenboskade in Den Haag was 249.500 euro, en staat nu te koop voor 350.000 euro. (Foto:Funda)