Ben je toe aan verandering, maar is een nieuwe keuken geen optie? Met een paar kleinere aanpassingen blaas je de ruimte zo nieuw leven in. Van het verven van frontjes tot de vervanging van tegels: vtwonen laat zien hoe je ook met een klein budget de keuken een nieuwe uitstraling kunt geven.

Werkblad vervangen

Om je keuken een nieuwe, frisse uitstraling te geven, kun je ervoor kiezen het werkblad te vervangen. Werkbladen zijn er in allerlei soorten en maten. Een kunststof blad is betaalbaar en in een groot aantal kleuren verkrijgbaar. Rvs is van alle keukenbladen het meest hittebestendig en geeft je keuken een industriële look.

Beton geeft ook een stoere uitstraling en komt goed tot zijn recht in een minimalistische keuken. Laat je door een keukenspeciaalzaak of bouwmarkt goed adviseren over hoe je het werkblad het beste kunt laten vervangen. Als het lastig is om je keukenblad te laten verwijderen, kun je ook van een overzetblad gebruikmaken.

Keukenfrontjes verven

Frontjes vervangen of een andere kleur geven, doet wonderen voor je keuken. Nieuwe frontjes koop je bij de leverancier van je keuken of de bouwmarkt of laat je op maat maken.

Wil je de frontjes een kleur geven? Maak ze dan eerst goed schoon en ontvet ze met een ontvettingsmiddel. Schuur ze op tot alle glans is verdwenen. Breng vervolgens grondverf voor kunststof aan en laat ze goed drogen. Schuur daarna alles nog een keer heel licht op. Maak de frontjes stofvrij en lak ze netjes af.

Tegels vervangen

Uitgekeken op je oude keukentegels? Bik ze weg (of laat het doen) en laat de muur opnieuw stuken. Je kunt de gestuukte muur ook een kleur geven. Door op de muur een glazen plaat te bevestigen, wordt het stucwerk optimaal beschermd. Bovendien is de muur daardoor makkelijk schoon te houden.

Keuken stylen

Maak het compleet met een paar mooie accessoires. Verzamel keukengerei en zet dagelijkse benodigdheden als olie, zout en peper op een mooi blad. Zet een mooie pan op het fornuis. Zo krijg je meteen zin om te koken. Met zeep in een mooi flesje wordt handen wassen bijna een zenmoment. En het staat natuurlijk hartstikke chic.